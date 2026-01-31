Målfest när Djurgården krossade Skellefteå AIK U20 på hemmaplan

Djurgården vann med 10–2 mot Skellefteå AIK U20

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marcus Nordmark gjorde tre mål för Djurgården

Djurgården hade inga problem hemma mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra och vann med utklassningssiffrorna 10–2 (1–0, 4–0, 5–2).

Det här innebär att Djurgården nu har fyra segrar i följd i U20 nationell norra.

Viktor Hedlund gjorde matchvinnande målet

Djurgården tog ledningen efter 17.37 genom Carl Carlenius på pass av Marcus Nordmark och Liam Redstedt.

Även i andra perioden var Djurgården starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Marcus Nordmark, ett mål av Viktor Hedlund och ett mål av Leon Gerber.

Djurgården startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 8–0-ledning. Skellefteå AIK U20 gjorde därefter 8–1.

Därefter var det dock Djurgården som drog ifrån igen. Laget gjorde först 9–1 och sen kom också 10–1 med sex minuter kvar att spela genom Arvid Drott på pass av Leon Gerber. Skellefteå AIK U20 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 10–2.

Djurgårdens Marcus Nordmark stod för tre mål och tre assists, Carl Carlenius gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Isak Jakobsson hade tre assists och Leon Gerber gjorde två mål och ett målgivande pass.

Djurgården har fyra segrar och en förlust och 29–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK U20 har en vinst och fyra förluster och 20–25 i målskillnad.

Skellefteå AIK U20 ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Djurgården är på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Skellefteå vann de två första mötena. Djurgårdens IF vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Djurgården Luleå hemma och Skellefteå AIK U20 möter AIK borta. Båda matcherna spelas söndag 1 februari 12.00.

Djurgården–Skellefteå AIK U20 10–2 (1–0, 4–0, 5–2)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 1–0 (17.37) Carl Carlenius (Marcus Nordmark, Liam Redstedt).

Andra perioden: 2–0 (34.43) Marcus Nordmark (Carl Carlenius, Isak Jakobsson), 3–0 (35.18) Viktor Hedlund (Vilton Ferdfelt, Hugo Lindell), 4–0 (38.11) Marcus Nordmark (Isak Jakobsson, Bobo Tyche), 5–0 (39.43) Leon Gerber (Marcus Nordmark, Ted Tuomarila).

Tredje perioden: 6–0 (45.05) Marcus Nordmark (Max Lind), 7–0 (47.53) Leon Gerber (Hampus Zirath), 8–0 (49.09) Carl Carlenius (Marcus Nordmark, Isak Jakobsson), 8–1 (51.23) Otto Johansson (Tim Dahlgren), 9–1 (54.07) Vilton Ferdfelt (Liam Redstedt, Fred Nord), 10–1 (55.26) Arvid Drott (Leon Gerber), 10–2 (59.51) Theo Landström (Linus Debou Rudslätt, Zeb Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-1-0

Skellefteå AIK U20: 1-2-2

Nästa match:

Djurgården: Luleå HF, hemma, 1 februari 12.00

Skellefteå AIK U20: AIK, borta, 1 februari 12.00