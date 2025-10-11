Målfest när Dalen krossade Guts/Valdemarsvik på hemmaplan

Dalen segrade – 18–0 mot Guts/Valdemarsvik

Luka Nikolic med fyra mål för Dalen

Jonathan Sagemar avgjorde för Dalen

Dalen hade inga problem hemma mot Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr och vann med utklassningssiffrorna 18–0 (6–0, 6–0, 6–0).

Dalens Luka Nikolic var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Resultatet innebär att Guts/Valdemarsvik nu har fyra förluster i rad.

Luka Nikolic gjorde fyra mål för Dalen

Dalen var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Dalen som spelade bäst och gick från 6–0 till 12–0 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Elliot Wilbertsson, ett mål av Anton Rydqvist, ett mål av Royce Nundahl, ett mål av Luka Nikolic och ett mål av Isac Thunblom. Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 18–0. Målen i sista perioden gjordes av Royce Nundahl, som gjorde två mål, Anton Rydqvist, Luka Nikolic, Felix Svensson och Leo Serup.

Lagen möts igen 15 november i Arena Grosvad.

Dalen tar sig an Vita Hästen J20 i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.40. Guts/Valdemarsvik möter samma dag 19.30 Mjölby borta.

Dalen–Guts/Valdemarsvik 18–0 (6–0, 6–0, 6–0)

U20 division 1 C syd herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (3.48) Jonathan Sagemar (Anton Rydqvist, Ville Larsson), 2–0 (7.19) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar), 3–0 (7.32) Luka Nikolic (Jim Mackenhauer), 4–0 (12.03) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 5–0 (12.55) Leo Serup (Royce Nundahl, Max Ekström), 6–0 (18.56) Luka Nikolic (Axel Ljungdahl).

Andra perioden: 7–0 (20.59) Anton Rydqvist (Vidar Lindström), 8–0 (23.55) Elliot Wilbertsson (Ted Marjavaara), 9–0 (27.44) Elliot Wilbertsson (Ludwig Uppenberg, Felix Svensson), 10–0 (28.53) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Leo Serup), 11–0 (36.40) Luka Nikolic (Julius Lilja, Jim Mackenhauer), 12–0 (39.18) Isac Thunblom (Ted Marjavaara, Ville Larsson).

Tredje perioden: 13–0 (41.50) Anton Rydqvist (Axel Ljungdahl, Vidar Lindström), 14–0 (42.46) Luka Nikolic (Leo Serup, Melvin Bjursell), 15–0 (46.54) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Axel Ljungdahl), 16–0 (52.01) Leo Serup (Vidar Lindström), 17–0 (53.26) Felix Svensson (Elliot Wilbertsson), 18–0 (59.24) Royce Nundahl (Luka Nikolic).

Nästa match:

Dalen: HC Vita Hästen, borta, 14 oktober

Guts/Valdemarsvik: Mjölby HC, borta, 14 oktober