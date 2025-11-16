Målfest när Bollnäs/Alfta U18 krossade Sandviken på bortaplan

Bollnäs/Alfta U18-seger med 8–1 mot Sandviken

Bollnäs/Alfta U18:s Oliver Hägglund tvåmålsskytt

Edvin Bengtsson matchvinnare för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 hade inga problem borta mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (3–0, 3–1, 2–0).

Bollnäs/Alfta U18 hade före söndagens bortamatch fyra förluster i rad.

Oliver Hägglund gjorde två mål för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Bollnäs/Alfta U18 ökade ledningen till 0–4 genom Axel Bergman efter 0.14 i andra perioden.

Sandviken reducerade dock till 1–4 genom Lucas Olofsson tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Bollnäs/Alfta U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–4 till 1–6, målen av Max Källänge och Viktor Björklund. 21 sekunder in i tredje perioden nätade Bollnäs/Alfta U18:s Oliver Hägglund återigen på pass av Nils Hagelin och ökade ledningen.

Efter 17.32 slog Wille Kaneskär till och ökade ledningen för Bollnäs/Alfta U18. Det fastställde slutresultatet till 1–8.

Bollnäs/Alfta U18:s Wille Kaneskär stod för fem poäng, varav ett mål och Kalle Nordström gjorde ett mål och tre assist.

Lagens första möte för säsongen vann Bollnäs IS/Alfta GIF med 10–0.

I nästa match möter Sandviken Strömsbro 2 borta på onsdag 26 november 19.50. Bollnäs/Alfta U18 möter Hudiksvall torsdag 27 november 19.30 hemma.

Sandviken–Bollnäs/Alfta U18 1–8 (0–3, 1–3, 0–2)

U18 Div 1 västra A herr, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (3.29) Kalle Nordström (Wille Kaneskär), 0–2 (11.41) Edvin Bengtsson (Wille Kaneskär), 0–3 (16.23) Oliver Hägglund (Kalle Nordström, Axel Bergman).

Andra perioden: 0–4 (20.14) Axel Bergman (Kalle Nordström), 1–4 (22.31) Lucas Olofsson (William Lund, Bram Vennix), 1–5 (28.26) Max Källänge (Wille Kaneskär, Kalle Nordström), 1–6 (31.15) Viktor Björklund (Wille Kaneskär).

Tredje perioden: 1–7 (40.21) Oliver Hägglund (Nils Hagelin), 1–8 (57.32) Wille Kaneskär.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 1-0-4

Bollnäs/Alfta U18: 1-0-4

Nästa match:

Sandviken: Strömsbro IF 2, borta, 26 november

Bollnäs/Alfta U18: Hudiksvalls HC, hemma, 27 november