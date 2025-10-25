Målfest när Almtuna krossade Vallentuna på hemmaplan

Almtuna segrade – 6–0 mot Vallentuna

Almtunas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Isac Sandin avgjorde för Almtuna

Almtuna hade inga problem hemma mot Vallentuna i U20 region öst herr och vann med 6–0 (2–0, 2–0, 2–0).

I och med detta har Almtuna hela fem raka segrar i U20 region öst herr.

Flemingsberg nästa för Almtuna

Almtuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Almtuna starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Elias Ydehed och Leo Edin. Almtuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Falkenhäll och Fabian Hägerström.

Almtunas Isac Sandin stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Almtuna är kvar i serieledning och Vallentuna stannar på nionde plats, i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 10 oktober låg på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna IS med 6–3.

I nästa match möter Almtuna Flemingsberg hemma på lördag 1 november 17.45. Vallentuna möter Flemingsberg måndag 27 oktober 19.40 hemma.

Almtuna–Vallentuna 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (2.56) Isac Sandin (Elias Ydehed), 2–0 (15.54) Viktor Dahlberg (Gustav Leijon, Jonathan Edin).

Andra perioden: 3–0 (28.15) Elias Ydehed (Theodor Falkenhäll, Jonas Andreasson), 4–0 (28.58) Leo Edin (Alvar Göthberg, Isac Sandin).

Tredje perioden: 5–0 (47.14) Fabian Hägerström (Carl Holmer), 6–0 (54.23) Theodor Falkenhäll (Isac Sandin, Leo Edin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 5-0-0

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Almtuna: Flemingsbergs IK, hemma, 1 november

Vallentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 27 oktober