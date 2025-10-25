Målfest när Almtuna krossade Vallentuna på hemmaplan
Följ HockeySverige på
Google news
- Almtuna segrade – 6–0 mot Vallentuna
- Almtunas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Isac Sandin avgjorde för Almtuna
Almtuna hade inga problem hemma mot Vallentuna i U20 region öst herr och vann med 6–0 (2–0, 2–0, 2–0).
I och med detta har Almtuna hela fem raka segrar i U20 region öst herr.
Flemingsberg nästa för Almtuna
Almtuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Almtuna starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Elias Ydehed och Leo Edin. Almtuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Falkenhäll och Fabian Hägerström.
Almtunas Isac Sandin stod för ett mål och två assists.
Det här betyder att Almtuna är kvar i serieledning och Vallentuna stannar på nionde plats, i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 10 oktober låg på sjunde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna IS med 6–3.
I nästa match möter Almtuna Flemingsberg hemma på lördag 1 november 17.45. Vallentuna möter Flemingsberg måndag 27 oktober 19.40 hemma.
Almtuna–Vallentuna 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)
U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena
Första perioden: 1–0 (2.56) Isac Sandin (Elias Ydehed), 2–0 (15.54) Viktor Dahlberg (Gustav Leijon, Jonathan Edin).
Andra perioden: 3–0 (28.15) Elias Ydehed (Theodor Falkenhäll, Jonas Andreasson), 4–0 (28.58) Leo Edin (Alvar Göthberg, Isac Sandin).
Tredje perioden: 5–0 (47.14) Fabian Hägerström (Carl Holmer), 6–0 (54.23) Theodor Falkenhäll (Isac Sandin, Leo Edin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Almtuna: 5-0-0
Vallentuna: 1-0-4
Nästa match:
Almtuna: Flemingsbergs IK, hemma, 1 november
Vallentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 27 oktober
Den här artikeln handlar om: