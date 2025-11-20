Målfest för Väsby borta mot Lidingö Vikings HC U18

Väsby segrade – 7–1 mot Lidingö Vikings HC U18

Liam Mattsson Häggblad tremålsskytt för Väsby

Det blev en riktig storseger för Väsby mot Lidingö Vikings HC U18 borta i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 1–7 (0–2, 1–2, 0–3).

Väsby gjorde 0–1 efter 13 minuters spel.

Efter 19.05 gjorde laget 0–2 när Adam Mauritzon fick träff.

Väsby gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Liam Mattsson Häggblad och Loui Paulsson.

Lidingö Vikings HC U18 reducerade dock till 1–4 genom Aleksis Frelihs med 1.22 kvar att spela av perioden.

Väsby fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Liam Mattsson Häggblad, som gjorde två mål, och Magnus Hobelsberger.

Loui Paulsson gjorde ett mål för Väsby och spelade fram till två mål och Liam Mattsson Häggblad gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Lidingö Vikings HC U18 nu ligger på sjunde plats i tabellen. Väsby är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Väsby IK HK med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Lidingö Vikings HC U18 Värmdö i Ekhallen 16.15. Väsby tar sig an Nyköping hemma 17.45.

Lidingö Vikings HC U18–Väsby 1–7 (0–2, 1–2, 0–3)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (13.30) Leon Ekman (Isac Vikström), 0–2 (19.05) Adam Mauritzon.

Andra perioden: 0–3 (37.04) Liam Mattsson Häggblad (Isac Moberg), 0–4 (37.25) Loui Paulsson (Bruno Gääw-Nilsson), 1–4 (38.38) Aleksis Frelihs.

Tredje perioden: 1–5 (46.28) Magnus Hobelsberger (Philip Israelsson), 1–6 (48.12) Liam Mattsson Häggblad (Loui Paulsson), 1–7 (58.17) Liam Mattsson Häggblad (Vincent Edlund – Ahl, Loui Paulsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Värmdö HC, borta, 23 november

Väsby: Nyköpings SK, hemma, 23 november