Målfest för Umeå Hockeyklubb hemma mot Nälden/Östersund J18

Det blev en riktig storseger för Umeå Hockeyklubb mot Nälden/Östersund J18 hemma i U18 division 1 norra B herr. Matchen slutade 12–0 (4–0, 4–0, 4–0).

Leon Vestin var den stora snackisen, som stod för hela sex mål för Umeå Hockeyklubb.

I och med detta har Nälden/Östersund J18 fyra förluster i rad.

Umeå Hockeyklubb dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Umeå Hockeyklubb som var vassast och gick från 4–0 till 8–0 genom två mål av Leon Vestin, ett mål av Vincent Reichler och ett mål av Lukas Pålsson Enmark. Umeå Hockeyklubb fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Leon Vestin, som gjorde två mål, Vincent Reichler och Oscar Grundberg.

För tabellens utseende betyder det här att Umeå Hockeyklubb ligger på femte plats medan Nälden/Östersund J18 har tiondeplatsen.

Den 2 november möts lagen återigen, då i Näskotthallen.

Fredag 3 oktober 19.00 spelar Umeå Hockeyklubb hemma mot Svedjeholmen/KB65. Nälden/Östersund J18 möter ÖSK/Ö-vik J18 hemma i Näskotthallen lördag 4 oktober 16.00.

Umeå Hockeyklubb–Nälden/Östersund J18 12–0 (4–0, 4–0, 4–0)

U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 1–0 (1.42) Vincent Reichler (Folke Hertzberg, Lukas Pålsson Enmark), 2–0 (4.51) Elias Wallgren (Olle Lidman, Vincent Reichler), 3–0 (9.53) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark, Vincent Reichler), 4–0 (15.33) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Oliver Jansson).

Andra perioden: 5–0 (21.15) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Alfred Bern), 6–0 (28.28) Lukas Pålsson Enmark (Emil Bergetoft, Folke Hertzberg), 7–0 (31.25) Leon Vestin, 8–0 (36.29) Leon Vestin (Oscar Grundberg, Emil Bergetoft).

Tredje perioden: 9–0 (40.29) Oscar Grundberg (Emil Bergetoft, Leon Vestin), 10–0 (44.11) Leon Vestin (Oscar Grundberg, Emil Bergetoft), 11–0 (51.15) Vincent Reichler (Oscar Grundberg, Leon Vestin), 12–0 (52.59) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Oscar Grundberg).

Umeå Hockeyklubb: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 3 oktober

Nälden/Östersund J18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 4 oktober