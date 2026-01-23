Målfest för Sunne IK J18 – 7–0 hemma mot Kristinehamns HT J18

Sunne IK J18 segrade – 7–0 mot Kristinehamns HT J18

Liam Mikaelsson matchvinnare för Sunne IK J18

Tredje raka segern för Sunne IK J18

Det blev en storseger för Sunne IK J18 när laget mötte Kristinehamns HT J18 hemma i U18 division 1 västra D vår. Matchen slutade 7–0 (1–0, 3–0, 3–0).

Åmåls SK J18 nästa för Sunne IK J18

Liam Mikaelsson gav Sunne IK J18 ledningen efter sju minuter assisterad av Arnas Gudirgis.

Även i andra perioden var Sunne IK J18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Liam Mikaelsson, Neo Olsson Gardsten och Elwin Persson.

Sunne IK J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Arnas Gudirgis, som gjorde två mål, och Christoffer Haglund.

Liam Mikaelsson gjorde två mål för Sunne IK J18 och två målgivande passningar, Arnas Gudirgis stod för två mål och ett assist och Mille Ranström hade tre assists.

Sunne IK J18 har nio poäng och Kristinehamns HT J18 har fyra poäng efter tre omgångar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunne IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 februari. Då möter Sunne IK J18 Åmåls SK J18 i Åmåls Ishall 12.30. Kristinehamns HT J18 tar sig an Arvika/Charlottenberg/Forshaga hemma 14.30.

Sunne IK J18–Kristinehamns HT J18 7–0 (1–0, 3–0, 3–0)

U18 division 1 västra D vår, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (7.12) Liam Mikaelsson (Arnas Gudirgis).

Andra perioden: 2–0 (20.45) Liam Mikaelsson (William Olsson Lindh), 3–0 (24.51) Neo Olsson Gardsten (Mille Ranström, Leo Bergström), 4–0 (36.42) Elwin Persson (Mille Ranström, William Olsson Lindh).

Tredje perioden: 5–0 (54.13) Arnas Gudirgis (Liam Mikaelsson, Halvard Fallingen), 6–0 (55.00) Arnas Gudirgis (Liam Mikaelsson), 7–0 (55.18) Christoffer Haglund (Mille Ranström, Neo Olsson Gardsten).

Nästa match:

Sunne IK J18: Åmåls SK, borta, 1 februari 12.30

Kristinehamns HT J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 1 februari 14.30