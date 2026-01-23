Målfest för Strömsbro 2 – 15–2 borta mot Sandviken

Strömsbro 2 segrade – 15–2 mot Sandviken

William Ederborg avgjorde för Strömsbro 2

Tredje raka segern för Strömsbro 2

Det blev en storseger för Strömsbro 2 när laget mötte Sandviken borta i U18 division 1 västra A vår. Matchen slutade 2–15 (0–4, 1–5, 1–6).

Sandviken–Strömsbro 2 – mål för mål

Strömsbro 2 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–5 och ställningen efter två perioder var 1–9.

Strömsbro 2 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.40 genom Mille Thunman och gick upp till 1–14 innan Sandviken svarade.

Till slut blev det 2–15 till Strömsbro 2.

Mille Thunman gjorde två mål för Strömsbro 2 och fem assist, Oscar Aflarenko hade fem assists, William Aflarenko stod för fem poäng, varav tre mål, Troy Nordli gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Edward Von Haartman gjorde ett mål och tre assist, William Ederborg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Theo Bäckius gjorde två mål och ett assist och Alve Bergfeldt gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Sandviken har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Strömsbro 2 har nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF 2 vunnit.

Nästa motstånd för Sandviken är Valbo HC 2. Lagen möts fredag 30 januari 19.00 i Arena Jernvallen. Strömsbro 2 tar sig an Gävle hemma söndag 25 januari 17.30.

Sandviken–Strömsbro 2 2–15 (0–4, 1–5, 1–6)

U18 division 1 västra A vår, Hofors Ishall

Första perioden: 0–1 (1.47) Theo Bäckius (Oscar Aflarenko), 0–2 (6.44) Edward Von Haartman (William Aflarenko), 0–3 (11.16) William Ederborg (Mille Thunman, Hjalmar Smedberg), 0–4 (17.57) William Aflarenko (Mille Thunman, Alve Bergfeldt).

Andra perioden: 0–5 (21.25) Theo Bäckius (William Aflarenko, Oscar Aflarenko), 0–6 (22.57) Mille Thunman (Troy Nordli), 0–7 (26.30) Troy Nordli (Ebbe Källström, Oscar Aflarenko), 0–8 (30.58) Alve Bergfeldt (Sigge Malmberg, Olle Arnberg), 0–9 (34.51) William Aflarenko (Oscar Aflarenko, Edward Von Haartman), 1–9 (35.40) Jacob Sundelius (Dexter Eriksson, Bram Vennix).

Tredje perioden: 1–10 (40.40) Mille Thunman, 1–11 (43.36) Troy Nordli (Mille Thunman, Edward Von Haartman), 1–12 (44.04) William Aflarenko (Theo Bäckius, Hjalmar Smedberg), 1–13 (45.30) Troy Nordli (Mille Thunman, William Ederborg), 1–14 (45.55) Olle Arnberg (Oscar Aflarenko, Edward Von Haartman), 2–14 (46.10) Anton Sundqvist (Wiktor Lind, Niiko Eriksson Nurminen), 2–15 (53.14) William Ederborg (Alve Bergfeldt, Mille Thunman).

Nästa match:

Sandviken: Valbo HC:2, hemma, 30 januari 19.00

Strömsbro 2: Gävle GIK, hemma, 25 januari 17.30