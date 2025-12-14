Målfest för Sollefteå U18 borta mot Nälden/Östersund U18

Seger för Sollefteå U18 med 10–1 mot Nälden/Östersund U18

Sollefteå U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Adrian Björkqvist matchvinnare för Sollefteå U18

Det blev en riktig storseger för Sollefteå U18 mot Nälden/Östersund U18 borta i U18 division 1 norra B herr. Matchen slutade 1–10 (0–4, 0–4, 1–2).

Segern var Sollefteå U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Nälden/Östersund U18–Sollefteå U18 – mål för mål

Sollefteå U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Sollefteå U18 som spelade bäst och gick från 0–4 till 0–8 genom två mål av Olle Karolin, ett mål av Gustav Persson och ett mål av Adrian Björkqvist.

Sollefteå U18 vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 10–1.

Sollefteå U18:s Olle Karolin stod för fem poäng, varav två mål, Olle Nordvall gjorde två mål och spelade fram till två mål, Lukas Dahlberg gjorde ett mål och tre assist, Adrian Björkqvist gjorde två mål och två assist och Max Jonsson hade tre assists.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Nälden/Östersund U18 slutar på elfte plats och Sollefteå U18 på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Sollefteå HK med 6–1.

Nälden/Östersund U18–Sollefteå U18 1–10 (0–4, 0–4, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (1.33) Melvin Linder (Olle Karolin, Olle Nordvall), 0–2 (2.53) Adrian Björkqvist (Casper Vörman, Gustav Persson), 0–3 (9.17) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg), 0–4 (18.20) Casper Vörman (Adrian Björkqvist, Max Kjellsson).

Andra perioden: 0–5 (22.25) Olle Karolin (Lukas Dahlberg, Max Jonsson), 0–6 (24.56) Adrian Björkqvist, 0–7 (28.57) Olle Karolin (Olle Nordvall, Max Jonsson), 0–8 (35.33) Gustav Persson (Adrian Björkqvist).

Tredje perioden: 0–9 (51.37) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Olle Karolin), 1–9 (56.25) Axel Wibom (Anton Söderberg), 1–10 (57.23) Lukas Dahlberg (Olle Karolin, Max Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Sollefteå U18: 5-0-0