Målfest för Sollefteå borta mot ÖSK/Ö-vik J18

Sollefteå vann med 10–2 mot ÖSK/Ö-vik J18

Totti Örnebjörk gjorde fem mål för Sollefteå

Tredje raka förlusten för ÖSK/Ö-vik J18

Det blev en riktig storseger för Sollefteå mot ÖSK/Ö-vik J18 borta i U18 division 1 norra B herr. Matchen slutade 2–10 (0–5, 1–2, 1–3).

Totti Örnebjörk var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Sollefteå.

Totti Örnebjörk femmålsskytt för Sollefteå

I första perioden var det Sollefteå som dominerade. Laget vann perioden klart med 5–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–7.

28 sekunder in i tredje perioden slog Olle Nordvall till på nytt framspelad av Totti Örnebjörk och ökade ledningen.

9.38 in i perioden nätade ÖSK/Ö-vik J18:s Leo Alenius på pass av Alvin Engwall och Edvin Höglander och reducerade. Men mer än så orkade ÖSK/Ö-vik J18 inte med.

Efter 15.17 slog Totti Örnebjörk till återigen på straff och ökade ledningen för Sollefteå. Målet var Totti Örnebjörks femte i U18 division 1 norra B herr.

Efter 17.25 nätade Max Kjellsson framspelad av Leo Berglund och Linus Möst Kristiansen och ökade ledningen för Sollefteå. Det fastställde slutresultatet till 2–10.

ÖSK/Ö-vik J18 står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Sollefteå har tre poäng efter en match.

Lagen möts på nytt i Niphallen den 3 november.

Måndag 29 september spelar ÖSK/Ö-vik J18 borta mot Svedjeholmen/KB65 20.00 och Sollefteå mot Ånge hemma 19.30 i Niphallen.

ÖSK/Ö-vik J18–Sollefteå 2–10 (0–5, 1–2, 1–3)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (0.25) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall), 0–2 (6.32) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall, Lukas Dahlberg), 0–3 (6.53) Totti Örnebjörk (Lukas Dahlberg), 0–4 (8.39) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall), 0–5 (19.11) Jimmy Bergius (Emil Stridsman).

Andra perioden: 1–5 (21.46) Alvin Engwall (Max Sjögren), 1–6 (23.59) Lukas Dahlberg, 1–7 (34.02) Olle Nordvall (Joel Ringbert).

Tredje perioden: 1–8 (40.28) Olle Nordvall (Totti Örnebjörk), 2–8 (49.38) Leo Alenius (Alvin Engwall, Edvin Höglander), 2–9 (55.17) Totti Örnebjörk, 2–10 (57.25) Max Kjellsson (Leo Berglund, Linus Möst Kristiansen).

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik J18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 29 september

Sollefteå: Ånge IK, hemma, 29 september