Målfest för Saltsjöbadens IF U18 – 12–1 hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18

Saltsjöbadens IF U18-seger med 12–1 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Tim Ryberg avgjorde för Saltsjöbadens IF U18

Andra raka segern för Saltsjöbadens IF U18

Det blev en storseger för Saltsjöbadens IF U18 när laget mötte Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen slutade 12–1 (2–0, 4–1, 6–0).

Nyköpings SK 2 U18 nästa för Saltsjöbadens IF U18

Sid Tollemark gjorde 1–0 till Saltsjöbadens IF U18 efter bara 3.36. Efter 19.16 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Tim Ryberg hittade rätt på pass av William Claesson Hallén och Lucas Broo.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Saltsjöbadens IF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Sam Zekkar, Buster Lindqvist, Liam Dahllöf, Hugo Bjurhult, Charlie Jacobson och Albert Korswall.

Saltsjöbadens IF U18:s Buster Lindqvist stod för två mål och två assists, William Claesson Hallén gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Lucas Broo hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Saltsjöbadens IF U18 nu ligger på sjätte plats i tabellen. Hässelby Kälvesta HC U18 är på nionde och sista plats.

Den 3 mars möts lagen återigen, då i Reliable Arena.

Torsdag 29 januari spelar Saltsjöbadens IF U18 borta mot Nyköpings SK 2 U18 19.40 och Hässelby Kälvesta HC U18 mot Wings Arlanda hemma 19.30 i Reliable Arena.

Saltsjöbadens IF U18–Hässelby Kälvesta HC U18 12–1 (2–0, 4–1, 6–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 1–0 (3.36) Sid Tollemark, 2–0 (19.16) Tim Ryberg (William Claesson Hallén, Lucas Broo).

Andra perioden: 3–0 (29.52) Charlie Jacobson (William Knaust), 3–1 (32.27) Alvin Wester (Leo Borelius), 4–1 (32.48) Buster Lindqvist (Lucas Liljekvist), 5–1 (32.58) William Claesson Hallén (Buster Lindqvist, Lucas Liljekvist), 6–1 (37.42) Tim Ryberg (Buster Lindqvist, William Claesson Hallén).

Tredje perioden: 7–1 (46.27) Charlie Jacobson (Sam Zekkar, Daniel Christ), 8–1 (46.49) Sam Zekkar, 9–1 (47.22) Albert Korswall (Lucas Broo, William Knaust), 10–1 (51.35) Hugo Bjurhult (Viggo Brusewitz, Sid Tollemark), 11–1 (52.52) Buster Lindqvist (William Claesson Hallén, Lucas Broo), 12–1 (55.58) Liam Dahllöf (August Hedvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 2-0-3

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Nyköpings SK 2, borta, 29 januari 19.40

Hässelby Kälvesta HC U18: Wings HC Arlanda, hemma, 29 januari 19.30