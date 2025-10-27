Målfest för Piteå borta mot Lejon

Piteå segrade – 8–2 mot Lejon

Albin Falk matchvinnare för Piteå

Tredje förlusten i rad för Lejon

Det blev en riktig storseger för Piteå mot Lejon borta i U20 region norr A herr. Matchen slutade 2–8 (0–1, 1–4, 1–3).

Piteås tränare Christer Sjöberg om matchen:

– Idag släpper vi pucken snabbt, hittar spel och driver på mål, skjuter mycket och det ger utdelning. Alla jobbar hårt och får ett bra driv i femmorna. J18-killarna som kommer upp gör ett bra jobb. Ny match på lördag då vi möter Kiruna hemma klockan 12.

Lejon–Piteå – mål för mål

Hjalmar Holmgren gjorde 1–0 till Piteå efter 13.05 assisterad av Alvar Larsson och Gustav Bäckström. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Lejon reducerade dock till 2–5 genom Klas Lundström efter 6.31 av perioden.

Piteå stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–5 till 2–8. Piteå tog därmed en klar seger.

Alvar Larsson gjorde två mål för Piteå och spelade fram till två mål, Hjalmar Holmgren stod för fyra poäng, varav ett mål och Gustav Bäckström gjorde två mål och två assist.

Lejon har en vinst och fyra förluster och 13–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har tre vinster och två förluster och 31–15 i målskillnad.

Det här betyder att Piteå ligger på andra plats i tabellen och Lejon är på sjunde plats. Piteå var sjua i tabellen för 17 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 30 november i LF Arena.

Lejon tar sig an Clemensnäs i nästa match borta fredag 31 oktober 19.15. Piteå möter Kiruna hemma lördag 1 november 12.15.

Lejon–Piteå 2–8 (0–1, 1–4, 1–3)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (13.05) Hjalmar Holmgren (Alvar Larsson, Gustav Bäckström).

Andra perioden: 1–1 (27.45) Alfred Nilzon (Erik Blancher, Jack Meier-Tomassen), 1–2 (33.30) Alvar Larsson (Hjalmar Holmgren), 1–3 (34.57) Albin Falk (Tim Wiström), 1–4 (39.04) Gustav Bäckström, 1–5 (39.40) Alvar Larsson (Hjalmar Holmgren, Gustav Bäckström).

Tredje perioden: 2–5 (46.31) Klas Lundström (Tim Johansson, Oliver Forslund), 2–6 (46.42) Eddie Lindström (Viktor Sidenmark, Marcus Sundström), 2–7 (50.45) Eddie Lindström, 2–8 (57.21) Gustav Bäckström (Alvar Larsson, Hjalmar Holmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejon: 1-0-4

Piteå: 3-1-1

Nästa match:

Lejon: Clemensnäs HC, borta, 31 oktober

Piteå: Kiruna IF, hemma, 1 november