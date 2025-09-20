Målfest för Nässjö hemma mot Guts/Valdemars

Nässjö-seger med 12–1 mot Guts/Valdemars

Hugo Ivarsson med tre mål för Nässjö

Åtta olika målgörare för Nässjö

Det blev en riktig storseger för Nässjö mot Guts/Valdemars hemma i U20 division 1 C syd herr. Matchen slutade 12–1 (5–0, 3–1, 4–0).

Hugo Ivarsson med tre mål för Nässjö

Nässjö var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 8–1.

Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Adam Hassan Johansson, Wilmer Bellander, Kalle Westerström och Jesper Holmström.

Nässjös Adam Hassan Johansson stod för två mål och ett assist, Sigge Eriksson gjorde ett mål och två målgivande passningar, Zeb Wedenhjelm hade tre assists, Hugo Ivarsson gjorde tre mål, Kalle Westerström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Jesper Holmström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Arena Grosvad.

Nästa motstånd för Nässjö är Vita Hästen J20. Lagen möts tisdag 23 september 19.00 i Himmelstalundshallen.

Nässjö–Guts/Valdemars 12–1 (5–0, 3–1, 4–0)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (3.26) Kalle Westerström (Zeb Wedenhjelm), 2–0 (8.40) Hugo Ivarsson (Wilmer Bellander, Adam Hassan Johansson), 3–0 (12.27) Sigge Eriksson (Noel Johansson), 4–0 (15.36) Hugo Ivarsson (Jesper Holmström), 5–0 (18.07) William Svärd (Olof Walett, Kalle Westerström).

Andra perioden: 6–0 (23.53) Hugo Ivarsson (Sigge Eriksson, Jesper Holmström), 7–0 (26.36) Hugo Friman (Zeb Wedenhjelm, Casper Lönn), 8–0 (27.16) Adam Hassan Johansson (Oscar Eriksson), 8–1 (32.17) John Pie (Markus Lagher, Sakarias Karlsson).

Tredje perioden: 9–1 (44.05) Jesper Holmström (Sigge Eriksson, Liam Lager), 10–1 (53.03) Wilmer Bellander (Noel Johansson, Zeb Wedenhjelm), 11–1 (57.14) Kalle Westerström (Olof Walett), 12–1 (59.33) Adam Hassan Johansson (Oscar Eriksson).

Nästa match:

Nässjö: HC Vita Hästen, borta, 23 september