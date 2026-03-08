Målfest för Mölndal – 8–1 hemma mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Mölndal-seger med 8–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Olof Edling matchvinnare för Mölndal

Femte raka förlusten för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Det blev en storseger för Mölndal när laget mötte Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma i U18 division 1 syd A vår. Matchen slutade 8–1 (2–0, 4–0, 2–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Grästorp/Sörhaga Alingsås vann med 4–2.

Mölndal–Grästorp/Sörhaga Alingsås – mål för mål

Mölndal tog ledningen efter fyra minuter genom Hampus Pedersen assisterad av Christoffer Svedberg och Olof Edling. Efter 8.20 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Olof Edling hittade rätt framspelad av Hampus Pedersen och Christoffer Svedberg.

Även i andra perioden var Mölndal starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Hugo Liderud-Martinsson, ett mål av Olof Edling och ett mål av Jack Arvidsson.

Gustav Theng reducerade för Grästorp/Sörhaga Alingsås tidigt i tredje perioden efter pass från Alvin Stenbäcken och Leo Larsson. Men mer än så orkade Grästorp/Sörhaga Alingsås inte med. 8.11 in i tredje perioden fick Christoffer Svedberg utdelning framspelad av Hampus Pedersen och Olof Edling och ökade ledningen. Efter 13.19 slog John Lindberg Segerholm till på pass av Erik Fredrikson och Emanuel Rosello och ökade ledningen för Mölndal. 8–1-målet blev matchens sista.

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal och spelade dessutom fram till tre mål, Christoffer Svedberg stod för ett mål och fyra assists, Hampus Pedersen gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Emanuel Rosello hade tre assists och Hugo Liderud-Martinsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Mölndal slutar på fjärde plats och Grästorp/Sörhaga Alingsås på sjätte plats.

Mölndal–Grästorp/Sörhaga Alingsås 8–1 (2–0, 4–0, 2–1)

U18 division 1 syd A vår, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (4.19) Hampus Pedersen (Christoffer Svedberg, Olof Edling), 2–0 (8.20) Olof Edling (Hampus Pedersen, Christoffer Svedberg).

Andra perioden: 3–0 (23.54) Hugo Liderud-Martinsson (Christoffer Svedberg, Olof Edling), 4–0 (26.42) Olof Edling (Christoffer Svedberg, Hampus Pedersen), 5–0 (38.53) Hugo Liderud-Martinsson (John Lindberg Segerholm, Emanuel Rosello), 6–0 (39.54) Jack Arvidsson (Hugo Liderud-Martinsson, Emanuel Rosello).

Tredje perioden: 6–1 (40.17) Gustav Theng (Alvin Stenbäcken, Leo Larsson), 7–1 (48.11) Christoffer Svedberg (Hampus Pedersen, Olof Edling), 8–1 (53.19) John Lindberg Segerholm (Erik Fredrikson, Emanuel Rosello).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 3-0-2

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5