Målfest för Mariestad hemma mot Nyköping

Mariestad vann med 12–0 mot Nyköping

Anton Blomberg gjorde tre mål för Mariestad

Jeremias Lindewall avgjorde för Mariestad

Det blev en riktig storseger för Mariestad mot Nyköping hemma i hockeyettan södra. Matchen slutade 12–0 (4–0, 6–0, 2–0).

Anton Blomberg tremålsskytt för Mariestad

Mariestad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Mariestad som var starkast och gick från 4–0 till 10–0 genom mål av Max Wennlund, Oscar Lundin, Karl Umegård, Anton Blomberg, Anton Persson och Jeremias Lindewall. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Anton Blomberg och Wiggo Weinö.

Karl Umegård gjorde ett mål för Mariestad och spelade dessutom fram till fyra mål, Anton Blomberg stod för tre mål och ett assist, Jeremias Lindewall gjorde två mål och ett målgivande pass, Wiggo Weinö gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Oscar Lundin gjorde ett mål och två målgivande passningar och Anton Kivelä hade tre assists.

Mariestad ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Nyköping ligger på 14:e plats.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Stora Hallen.

Lördag 1 november 16.00 spelar Mariestad borta mot Hanviken. Nyköping möter Västervik hemma i Stora Hallen söndag 2 november 16.00.

Mariestad–Nyköping 12–0 (4–0, 6–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (3.37) Jeremias Lindewall (Karl Umegård, Manne Håkansson), 2–0 (4.17) Max Wennlund (Karl Umegård, Oscar Lundin), 3–0 (14.51) Wiggo Weinö (Lukas Cederholm, Melvin Pettersson), 4–0 (16.01) Anton Blomberg (Anton Kivelä).

Andra perioden: 5–0 (20.30) Max Wennlund (Jeremias Lindewall, Karl Umegård), 6–0 (23.06) Oscar Lundin (Anton Kivelä, Alex Fält), 7–0 (29.43) Karl Umegård (Hannes Olofsson, Manne Håkansson), 8–0 (31.13) Anton Blomberg (Karl Umegård, Oscar Lundin), 9–0 (35.30) Anton Persson (Anton Blomberg, Melvin Pettersson), 10–0 (37.23) Jeremias Lindewall (Wiggo Weinö, Samuel Eklund).

Tredje perioden: 11–0 (55.14) Anton Blomberg (Anton Kivelä), 12–0 (57.06) Wiggo Weinö (Samuel Eklund, Lukas Cederholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 3-1-1

Nyköping: 3-0-2

Nästa match:

Mariestad: Hanvikens SK, borta, 1 november

Nyköping: Västerviks IK, hemma, 2 november