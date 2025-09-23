Målfest för Mariestad hemma mot Grästorp

Mariestad segrade – 13–2 mot Grästorp

Ville Gustafsson gjorde fyra mål för Mariestad

Andra raka segern för Mariestad

Det blev en riktig storseger för Mariestad mot Grästorp hemma i U20 division 1 B syd herr. Matchen slutade 13–2 (6–0, 2–1, 5–1).

– Bättre än i lördags, hamnar dock i perioder under matchen där vi går ner oss. Jobbet fortsätter att försöka sy ihop hela 60 minuter, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Mariestads Ville Gustafsson var matchens utropstecken, och stod för hela fyra mål.

Mariestad har startat med två raka segrar, efter 6–0 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i premiären.

Mariestads Ville Gustafsson fyramålsskytt

I första perioden var det Mariestad som var vassast. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 8–1.

Mariestad hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.09 genom Ville Gustafsson, och gick upp till 12–1 innan Grästorp svarade.

13–2 blev det till slut för Mariestad.

Lördag 27 september möter Mariestad Alingsås borta 15.15 och Grästorp möter Ulricehamns IF/Nittorps IK borta 11.40.

Mariestad–Grästorp 13–2 (6–0, 2–1, 5–1)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (1.25) Adrian Johnson (Vilgot Andersson, Melwin Nordberg), 2–0 (5.00) Thure Ahl (Leo Wallin, Emil Strömnes), 3–0 (6.03) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Neo Willman), 4–0 (8.01) Helmer Wallqvist (Alfred Ahlgren, Ville Gustafsson), 5–0 (11.14) Wilmer Blom-Rotmark (Ville Gustafsson), 6–0 (14.12) Helmer Wallqvist (Alfred Ahlgren, Ville Gustafsson).

Andra perioden: 6–1 (29.26) Valentin Bolgakov (Max Olsson, Elias Johansson), 7–1 (34.36) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Alfred Ahlgren), 8–1 (36.35) Wilmer Blom-Rotmark (Scott Johnson, Viggo Eklund).

Tredje perioden: 9–1 (40.09) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Alfred Ahlgren), 10–1 (43.34) Adrian Johnson (Scott Johnson, Vilgot Andersson), 11–1 (47.24) Alfred Ahlgren (Ville Gustafsson, Neo Willman), 12–1 (51.49) Ville Gustafsson (Alfred Ahlgren, Liam Ekeroth), 12–2 (52.39) Max Olsson, 13–2 (57.22) Emil Strömnes (Leo Wallin, Scott Johnson).

Nästa match:

Mariestad: Sörhaga/Alingsås, borta, 27 september

Grästorp: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 27 september