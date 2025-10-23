Målfest för Lidingö Vikings HC U18 borta mot Wings Arlanda

Lidingö Vikings HC U18 vann med 15–0 mot Wings Arlanda

Elias Omberg avgjorde för Lidingö Vikings HC U18

Åttonde förlusten i rad för Wings Arlanda

Det blev en riktig storseger för Lidingö Vikings HC U18 mot Wings Arlanda borta i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 0–15 (0–5, 0–4, 0–6).

Resultatet innebär att Wings Arlanda nu har åtta förluster i rad.

Viggbyholm nästa för Lidingö Vikings HC U18

Lidingö Vikings HC U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Lidingö Vikings HC U18 som var vassast och gick från 0–5 till 0–9 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Jan Bajnar, ett mål av Carl Mogerud och ett mål av Ludvig Jagevik. Lidingö Vikings HC U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–0. Målen i sista perioden gjordes av Viktor Sjöborg, Arthur Birg, Jan Bajnar, Alec Lejnerborn, Elias Omberg och Ludvig Lagerwall.

Jan Bajnar gjorde tre mål för Lidingö Vikings HC U18 och spelade fram till tre mål, Aleksis Frelihs hade fyra assists, Viktor Sjöborg stod för tre poäng, varav två mål, Arthur Birg gjorde två mål och ett assist, Ludvig Malmström hade tre assists, William Otterud hade tre assists och Elias Omberg gjorde tre mål.

Wings Arlanda har fem förluster och 6–52 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidingö Vikings HC U18 har två vinster och tre förluster och 30–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Lidingö Vikings HC U18 nu ligger på sjunde plats. Wings Arlanda är på tolfte och sista plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 december i Exakt Arena.

Söndag 26 oktober möter Wings Arlanda Väsby borta 18.45 och Lidingö Vikings HC U18 möter Viggbyholm hemma 13.00.

Wings Arlanda–Lidingö Vikings HC U18 0–15 (0–5, 0–4, 0–6)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (4.56) Elias Omberg (Aleksis Frelihs, Viktor Sjöborg), 0–2 (9.59) Elias Omberg (Jan Bajnar), 0–3 (14.25) Arthur Birg, 0–4 (16.23) Viktor Sjöborg (Jan Bajnar), 0–5 (19.44) Ludvig Lagerwall (William Otterud, Ludvig Malmström).

Andra perioden: 0–6 (28.22) Jan Bajnar (William Otterud), 0–7 (32.06) Jan Bajnar (Ludvig Malmström, Peter Srobar), 0–8 (37.37) Carl Mogerud (Aleksis Frelihs), 0–9 (38.37) Ludvig Jagevik (Jan Bajnar, Victor Hansen).

Tredje perioden: 0–10 (49.33) Jan Bajnar (Carl Mogerud), 0–11 (51.48) Elias Omberg (Ludvig Malmström, William Otterud), 0–12 (52.20) Alec Lejnerborn, 0–13 (54.40) Ludvig Lagerwall (Arthur Birg, Aleksis Frelihs), 0–14 (59.38) Arthur Birg, 0–15 (59.51) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Lidingö Vikings HC U18: 2-1-2

Nästa match:

Wings Arlanda: Väsby IK HK, borta, 26 oktober

Lidingö Vikings HC U18: Viggbyholms IK, hemma, 26 oktober