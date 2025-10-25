Målfest för Kumla borta mot Grums IK 2

Kumla segrade – 7–1 mot Grums IK 2

William Harrysson matchvinnare för Kumla

Fjärde raka segern för Kumla

Det blev en riktig storseger för Kumla mot Grums IK 2 borta i U20 Div 1 västra B herr. Matchen slutade 1–7 (0–1, 1–3, 0–3).

Det här innebär att Kumla nu har fyra segrar i följd i U20 Div 1 västra B herr.

Grums IK 2–Kumla – mål för mål

Isak Larsson gjorde 1–0 till Kumla efter fyra minuter på pass av Trym Hedelind och Wilhelm Log. Kumla tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 0.31 genom William Harrysson och gick upp till 0–3 innan Grums IK 2 svarade.

I periodpausen hade Kumla ledningen med 1–4. Kumla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Maximus Jonsson, Svante Dahlberg och Elias Skoglund.

Kumlas Wilhelm Log hade fyra assists, Maximus Jonsson gjorde två mål och ett assist, William Harrysson stod för tre poäng, varav två mål och Trym Hedelind hade tre assists.

Lagen möts på nytt i Ica Maxi Arena den 17 januari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Grums IK 2 Örebro i Trängens IP 11.00. Kumla tar sig an Nor IK U23/Solstad HC hemma 14.30.

Grums IK 2–Kumla 1–7 (0–1, 1–3, 0–3)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (4.50) Isak Larsson (Trym Hedelind, Wilhelm Log).

Andra perioden: 0–2 (20.31) William Harrysson (Charlie Klemetz, Wilhelm Log), 0–3 (23.17) William Harrysson, 1–3 (35.30) Alfred Holmgren (Elvis Bergsköld, David Palm), 1–4 (39.26) Maximus Jonsson (William Harrysson, Wilhelm Log).

Tredje perioden: 1–5 (40.35) Svante Dahlberg (Maximus Jonsson, Wilhelm Log), 1–6 (48.05) Elias Skoglund (Axel Björk, Trym Hedelind), 1–7 (53.11) Maximus Jonsson (Trym Hedelind, Elias Skoglund).

Nästa match:

Grums IK 2: Örebro HUF, borta, 1 november

Kumla: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 1 november