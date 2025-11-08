Målfest för Kristianstad hemma mot Trelleborg

Kristianstad vann med 8–2 mot Trelleborg

Tredje raka segern för Kristianstad

Det blev en riktig storseger för Kristianstad mot Trelleborg hemma i U20 division 1 E syd herr. Matchen slutade 8–2 (3–1, 2–0, 3–1).

Snackisen var Carl Ahlstrand – som gjorde hela fyra av Kristianstads mål.

Trelleborg tog ledningen i början av första perioden genom Julius Jakobsson.

Kristianstad gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Kristianstad startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 5–1 genom mål av Carl Ahlstrand och Sam Flügel. 29 sekunder in i tredje perioden nätade Kristianstads Svante Back på pass av Max Pärlemar-Svensson och ökade ledningen.

Albin Rosén reducerade för Trelleborg efter 3.00 in i tredje perioden. Men mer än så orkade Trelleborg inte med.

Efter 5.43 slog Carl Ahlstrand till på nytt och ökade ledningen för Kristianstad.

Efter 16.29 gjorde Carl Ahlstrand mål återigen framspelad av Svante Back och Noah Johansson och ökade ledningen för Kristianstad. 8–2-målet blev matchens sista.

Kristianstad har tre segrar och två förluster och 28–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Trelleborg har två vinster och tre förluster och 22–23 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kristianstads IK med 4–1.

I nästa match möter Kristianstad Tyringe borta på lördag 15 november 11.00. Trelleborg möter Tyringe tisdag 11 november 19.00 hemma.

Kristianstad–Trelleborg 8–2 (3–1, 2–0, 3–1)

U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (2.48) Julius Jakobsson (Elias Smith), 1–1 (11.35) Noah Johansson, 2–1 (14.56) Noah Johansson (Rasmus Olsson, Max Pärlemar-Svensson), 3–1 (19.42) Carl Ahlstrand (Max Pärlemar-Svensson).

Andra perioden: 4–1 (20.39) Carl Ahlstrand (Max Pärlemar-Svensson, Noah Johansson), 5–1 (32.54) Sam Flügel (Wille Strandberg).

Tredje perioden: 6–1 (40.29) Svante Back (Max Pärlemar-Svensson), 6–2 (43.00) Albin Rosén, 7–2 (45.43) Carl Ahlstrand, 8–2 (56.29) Carl Ahlstrand (Svante Back, Noah Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 3-0-2

Trelleborg: 2-0-3

Nästa match:

Kristianstad: Tyringe SoSS, borta, 15 november

Trelleborg: Tyringe SoSS, hemma, 11 november