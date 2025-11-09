Målfest för Kristianstad hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Seger för Kristianstad med 15–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Edvinas Ivickas gjorde tre mål för Kristianstad

Tredje raka segern för Kristianstad

Det blev en riktig storseger för Kristianstad mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma i U20 division 1 E syd herr. Matchen slutade 15–2 (5–1, 5–1, 5–0).

Tidigare samma dag förlorade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på bortaplan mot Lund med 2–7.

Edvinas Ivickas tremålsskytt för Kristianstad

Edvinas Ivickas gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Noah Johansson 2, Ebbe Magnusson Persson 2, Albert Persson Kruse 2, Amadeus Sivius 2, Wille Strandberg 2, Noah Modig och Max Pärlemar-Svensson, målen för Frosta Hockey/Åstorp IK U20 gjordes av Didrik Lindelöw och Fredrik Törnberg.

För Kristianstad gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är på åttonde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kristianstads IK vunnit.

Nästa motstånd för Kristianstad är Trelleborg. Lagen möts lördag 8 november 16.00 i Kristianstads Ishall. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 tar sig an Lejonet borta lördag 15 november 14.00.