Målfest för Kristianstad borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Kristianstad-seger med 12–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Edvinas Ivickas tremålsskytt för Kristianstad

Sam Flügel avgjorde för Kristianstad

Det blev en riktig storseger för Kristianstad mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 borta i U20 division 1 E syd herr. Matchen slutade 1–12 (0–2, 0–4, 1–6).

Edvinas Ivickas gjorde tre mål för Kristianstad

Kristianstad var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var Kristianstad starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av Neo Sjöstedt, Wille Strandberg, Kasper Eriksen och Edvinas Ivickas. Kristianstad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.07 genom Edvinas Ivickas och gick upp till 0–11 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

Segern skrevs till slut till 1–12 för Kristianstad.

Wille Strandberg gjorde två mål för Kristianstad och spelade fram till tre mål, Edvinas Ivickas stod för fyra poäng, varav tre mål, Noah Johansson hade fyra assists, Neo Sjöstedt gjorde två mål och två assist och Scott Hogland gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 ligger kvar på nionde och sista plats och Kristianstad på fjärde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Kristianstads IK med 15–2.

I nästa match möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 Tyringe hemma på tisdag 4 november 19.00. Kristianstad möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 lördag 8 november 14.00 hemma.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Kristianstad 1–12 (0–2, 0–4, 1–6)

U20 division 1 E syd herr, Höörs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.50) Amadeus Sivius (Wille Strandberg, Scott Hogland), 0–2 (4.58) Sam Flügel (Wille Strandberg).

Andra perioden: 0–3 (27.15) Neo Sjöstedt (Kasper Eriksen), 0–4 (29.22) Wille Strandberg (Eliam Nord, Noah Johansson), 0–5 (35.05) Kasper Eriksen (Noah Johansson, Karl Hellsten), 0–6 (36.19) Edvinas Ivickas (Max Pärlemar-Svensson, Rasmus Olsson).

Tredje perioden: 0–7 (40.07) Edvinas Ivickas (Noah Johansson, Rasmus Olsson), 0–8 (41.20) Wille Strandberg (Amadeus Sivius, Scott Hogland), 0–9 (42.17) Scott Hogland (Neo Sjöstedt, Wille Strandberg), 0–10 (44.11) Edvinas Ivickas (Melvin Eklund, Neo Sjöstedt), 0–11 (46.35) Neo Sjöstedt (Sam Flügel, Noah Johansson), 1–11 (47.15) Liam Wallin (Axel Beijar, Kevin Sjöström), 1–12 (59.16) Simon Karlsson (Edvinas Ivickas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Kristianstad: 2-0-3

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Tyringe SoSS, hemma, 4 november

Kristianstad: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 8 november