Målfest för KRIF Hockey J20 hemma mot Lund

KRIF Hockey J20 segrade – 9–2 mot Lund

KRIF Hockey J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olle Svensson avgjorde för KRIF Hockey J20

Det blev en riktig storseger för KRIF Hockey J20 mot Lund hemma i U20 division 1 E syd herr. Matchen slutade 9–2 (4–1, 3–1, 2–0).

Segern var KRIF Hockey J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nästa för KRIF Hockey J20

I första perioden var det KRIF Hockey J20 som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 7–2.

KRIF Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Olle Svensson och Anton Svensson.

KRIF Hockey J20:s Emil Olsson stod för tre mål och tre assists, Olle Svensson gjorde två mål och spelade dessutom fram till fyra mål och Anton Svensson gjorde tre mål och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes blev det seger för Lund med 7–4.

Tisdag 14 oktober spelar KRIF Hockey J20 hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 19.30 och Lund mot Kristianstad hemma 19.20 i Lunds Ishall.

KRIF Hockey J20–Lund 9–2 (4–1, 3–1, 2–0)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (3.04) Anton Svensson (Emil Olsson), 1–1 (11.22) Wilgot Alenius (Victor Andersson), 2–1 (11.44) Anton Svensson (Olle Svensson), 3–1 (12.50) Olle Svensson (Melvin Wetter, Emil Olsson), 4–1 (18.12) Anton Ottinger (Emil Petersen).

Andra perioden: 5–1 (26.05) Emil Olsson, 5–2 (29.40) Anton Possung (Erik Mårtensson), 6–2 (32.31) Emil Olsson (Anton Svensson, Olle Svensson), 7–2 (35.04) Emil Olsson (Anton Svensson, Olle Svensson).

Tredje perioden: 8–2 (49.36) Anton Svensson (Olle Svensson), 9–2 (58.03) Olle Svensson (Emil Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 4-0-1

Lund: 3-0-2

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 14 oktober

Lund: Kristianstads IK, hemma, 14 oktober