Målfest för Köping IF 1 borta mot Eskilstuna Linden 2

Kian Lilja avgjorde för Köping IF 1

Fjärde raka segern för Köping IF 1

Köping IF 1:s fjärde seger för säsongen

Det blev en riktig storseger för Köping IF 1 mot Eskilstuna Linden 2 borta i U18 division 1 västra C herr. Matchen slutade 0–8 (0–4, 0–3, 0–1).

Snackisen var William Svensson – som gjorde hela fyra av Köping IF 1:s mål.

Det här innebär att Köping IF 1 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 västra C herr.

Köping IF 1:s William Svensson fyramålsskytt

Köping IF 1 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 7.35 i början av perioden. Även i andra perioden var det Köping IF 1 som var vassast och gick från 0–4 till 0–7 genom två mål av William Svensson och ett mål av Axel Lönnqvist. Köping IF 1 gjorde också 0–8 genom William Svensson framspelad av Axel Lönnqvist och Liam Norgren efter 11.58 i tredje perioden. 0–8-målet blev matchens sista.

För Eskilstuna Linden 2 gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Köping IF 1 är på fjärde plats. Eskilstuna Linden 2 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 3 oktober låg laget på första plats.

Lagen möts på nytt i Köpings Ishall den 13 december.

Nästa motstånd för Köping IF 1 är Hällefors IK/Nora HC. Lagen möts torsdag 13 november 19.00 i MerEl Arena.

Eskilstuna Linden 2–Köping IF 1 0–8 (0–4, 0–3, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (1.48) Kian Lilja (Casper Ahlgren, Malte Bergqvist), 0–2 (3.25) Axel Lönnqvist (William Svensson), 0–3 (4.04) William Svensson (Axel Lönnqvist, Leon Åkerström), 0–4 (9.23) Liam Norgren (William Svensson).

Andra perioden: 0–5 (23.52) Axel Lönnqvist (Kian Lilja, Liam Norgren), 0–6 (32.21) William Svensson (Leon Åkerström), 0–7 (35.55) William Svensson (Casper Ahlgren).

Tredje perioden: 0–8 (51.58) William Svensson (Axel Lönnqvist, Liam Norgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden 2: 1-0-4

Köping IF 1: 4-0-1

Nästa match:

Köping IF 1: Hällefors IK/Nora HC, borta, 13 november