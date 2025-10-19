Målfest för Jonstorp borta mot KRIF Hockey J18

Jonstorp-seger med 10–1 mot KRIF Hockey J18

Sixten Medin avgjorde för Jonstorp

Andra raka segern för Jonstorp

Det blev en riktig storseger för Jonstorp mot KRIF Hockey J18 borta i U18 division 1 syd C herr. Matchen slutade 1–10 (0–3, 1–3, 0–4).

KRIF Hockey J18–Jonstorp – mål för mål

I första perioden var det Jonstorp som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Jonstorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Eric Stjärnborg, Sixten Medin, Filip Klang och Viggo Larsson.

Sixten Medin gjorde två mål för Jonstorp och två assist, Lowe Holmer stod för tre poäng, varav ett mål, Eric Stjärnborg gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Axel Lindelöv hade tre assists och Filip Klang gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Jonstorp med 6–2.

Lagen spelar mot varandra igen den 23 november i Jonstorps Ishall.

På torsdag 23 oktober 19.30 spelar KRIF Hockey J18 hemma mot Nybro Vikings och Jonstorp hemma mot Kristianstad.

KRIF Hockey J18–Jonstorp 1–10 (0–3, 1–3, 0–4)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (6.20) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Sam Holmberg), 0–2 (8.25) Sixten Medin (Axel Lindelöv), 0–3 (12.26) Viggo Larsson (Noel Månsson, Sixten Medin).

Andra perioden: 0–4 (33.41) Eric Stjärnborg (Sixten Medin, Axel Lindelöv), 0–5 (35.10) Lowe Holmer (Filip Klang, Lucas Käller), 0–6 (38.40) Filip Klang (Lowe Holmer, Max Börjesson), 1–6 (39.08) Nils Landehag (Alvin Mattsson).

Tredje perioden: 1–7 (43.23) Viggo Larsson (Noel Månsson), 1–8 (45.37) Eric Stjärnborg (Sam Holmberg, Axel Lindelöv), 1–9 (46.36) Filip Klang (Lucas Käller, Lowe Holmer), 1–10 (46.46) Sixten Medin (Herman Jung).

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Nybro Vikings IF, hemma, 23 oktober

Jonstorp: Kristianstads IK, hemma, 23 oktober