Målfest för Jonstorp borta mot IF Lejonet U18

Andra raka förlusten för IF Lejonet U18

IF Lejonet U18 nu åttonde, Jonstorp på tredje plats

Jonstorp höll tätt bakåt

Det blev en riktig storseger för Jonstorp mot IF Lejonet U18 borta i U18 division 1 syd C vår. Matchen slutade 0–6 (0–2, 0–3, 0–1).

Det var Jonstorps första seger, efter förlusten med 2–3 mot Halmstad J18 i premiären.

Sam Holmberg bakom Jonstorps avgörande

Sam Holmberg gav gästande Jonstorp ledningen efter 4.13 efter förarbete från Jakob Johansson och Eric Stjärnborg. Jonstorp ökade också ledningen till 0–2 när Jakob Johansson hittade rätt efter förarbete av Sam Holmberg och Eric Stjärnborg efter 17.18.

Även i andra perioden var Jonstorp starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom två mål av Melvin Persson och ett mål av Eric Stjärnborg i mitten av perioden.

Ville Olsson gjorde också 0–6 assisterad av Axel Lindelöv och Viktor Åkesson efter 3.19 i tredje perioden.

Jakob Johansson och Sam Holmberg gjorde båda ett mål och två assist för Jonstorp.

Lagen möts på nytt i Jonstorps Ishall den 8 februari.

Nästa motstånd för Jonstorp är KRIF Hockey J18. Lagen möts söndag 18 januari 12.50 i Jonstorps Ishall.

IF Lejonet U18–Jonstorp 0–6 (0–2, 0–3, 0–1)

U18 division 1 syd C vår, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (4.13) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Eric Stjärnborg), 0–2 (17.18) Jakob Johansson (Sam Holmberg, Eric Stjärnborg).

Andra perioden: 0–3 (31.43) Melvin Persson (Axel Lindelöv, Lowe Holmer), 0–4 (32.16) Eric Stjärnborg (Jakob Johansson, Sam Holmberg), 0–5 (35.25) Melvin Persson (Axel Lindelöv).

Tredje perioden: 0–6 (43.19) Ville Olsson (Axel Lindelöv, Viktor Åkesson).

Nästa match:

Jonstorp: KRIF Hockey, hemma, 18 januari 12.50