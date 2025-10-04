Målfest för Häradsbygden hemma mot Ludvika Hockey J20
- Häradsbygden vann med 9–1 mot Ludvika Hockey J20
- Ludwig Bergström matchvinnare för Häradsbygden
- Lucas Silvennoinen nätade för Ludvika Hockey J20
Det blev en riktig storseger för Häradsbygden mot Ludvika Hockey J20 hemma i U20 division 1 västra A herr. Matchen slutade 9–1 (4–0, 3–1, 2–0).
Häradsbygden–Ludvika Hockey J20 – mål för mål
Häradsbygden stod för fyra raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 4.23. Häradsbygden ökade ledningen till 5–0 genom Jamie Hansen efter 0.27 i andra perioden.
Ludvika Hockey J20 reducerade dock till 5–1 genom Lucas Silvennoinen tidigt i perioden av perioden.
Häradsbygden gjorde dock två mål och gick från 5–1 till 7–1, båda målen av Ludwig Bergström. Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Netz-Åkesson och Nils Backlund.
Theodor Netz-Åkesson och Ludwig Bergström gjorde tre mål och ett assist var för Häradsbygden.
Lagen möts igen 13 december i Hitachi Arena.
Ludvika Hockey J20 tar sig an Gävle hemma lördag 18 oktober 16.00.
Häradsbygden–Ludvika Hockey J20 9–1 (4–0, 3–1, 2–0)
U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena
Första perioden: 1–0 (5.00) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 2–0 (5.52) Ludwig Bergström (Milton Rosengren), 3–0 (6.19) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson), 4–0 (9.23) Gustav Liss (Colin Malmberg).
Andra perioden: 5–0 (20.27) Jamie Hansen (Ludwig Bergström, Colin Malmberg), 5–1 (24.44) Lucas Silvennoinen (Loke Jepsen), 6–1 (31.26) Ludwig Bergström (Theodor Netz-Åkesson, Gustav Liss), 7–1 (39.17) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Jamie Hansen).
Tredje perioden: 8–1 (46.30) Nils Backlund (Albin Engelmark, David Gold-Cox), 9–1 (48.02) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson).
Nästa match:
Häradsbygden: Västerås Pickels HC, borta, 11 oktober
Ludvika Hockey J20: Gävle GIK, hemma, 18 oktober
