Målfest för Häradsbygden hemma mot Ludvika Hockey J20

Häradsbygden vann med 9–1 mot Ludvika Hockey J20

Ludwig Bergström matchvinnare för Häradsbygden

Lucas Silvennoinen nätade för Ludvika Hockey J20

Det blev en riktig storseger för Häradsbygden mot Ludvika Hockey J20 hemma i U20 division 1 västra A herr. Matchen slutade 9–1 (4–0, 3–1, 2–0).

Häradsbygden–Ludvika Hockey J20 – mål för mål

Häradsbygden stod för fyra raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 4.23. Häradsbygden ökade ledningen till 5–0 genom Jamie Hansen efter 0.27 i andra perioden.

Ludvika Hockey J20 reducerade dock till 5–1 genom Lucas Silvennoinen tidigt i perioden av perioden.

Häradsbygden gjorde dock två mål och gick från 5–1 till 7–1, båda målen av Ludwig Bergström. Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Netz-Åkesson och Nils Backlund.

Theodor Netz-Åkesson och Ludwig Bergström gjorde tre mål och ett assist var för Häradsbygden.

Lagen möts igen 13 december i Hitachi Arena.

Ludvika Hockey J20 tar sig an Gävle hemma lördag 18 oktober 16.00.

Häradsbygden–Ludvika Hockey J20 9–1 (4–0, 3–1, 2–0)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (5.00) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 2–0 (5.52) Ludwig Bergström (Milton Rosengren), 3–0 (6.19) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson), 4–0 (9.23) Gustav Liss (Colin Malmberg).

Andra perioden: 5–0 (20.27) Jamie Hansen (Ludwig Bergström, Colin Malmberg), 5–1 (24.44) Lucas Silvennoinen (Loke Jepsen), 6–1 (31.26) Ludwig Bergström (Theodor Netz-Åkesson, Gustav Liss), 7–1 (39.17) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Jamie Hansen).

Tredje perioden: 8–1 (46.30) Nils Backlund (Albin Engelmark, David Gold-Cox), 9–1 (48.02) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson).

Nästa match:

Häradsbygden: Västerås Pickels HC, borta, 11 oktober

Ludvika Hockey J20: Gävle GIK, hemma, 18 oktober