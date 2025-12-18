Målfest för Haninge Anchors HC U18 hemma mot Wings Arlanda

Seger för Haninge Anchors HC U18 med 11–0 mot Wings Arlanda

Ludvig Laurin fyramålsskytt för Haninge Anchors HC U18

Andra raka segern för Haninge Anchors HC U18

Det blev en riktig storseger för Haninge Anchors HC U18 mot Wings Arlanda hemma i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr. Matchen slutade 11–0 (1–0, 4–0, 6–0).

Haninge Anchors HC U18:s Ludvig Laurin var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Noel Wixtröm 3, Alexander Malm 2, Teus Folin Lian och Robin Horn.

Det var andra raka segern för Haninge Anchors HC U18, efter 5–4 mot just Wings Arlanda i första matchen.

Ludvig Laurin med fyra mål för Haninge Anchors HC U18

Ludvig Laurin gjorde 1–0 till Haninge Anchors HC U18 efter 9.24 efter pass från Malte Dahlgren Gräsvik.

Även i andra perioden var Haninge Anchors HC U18 starkast och gick från 1–0 till 5–0 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Ludvig Laurin, ett mål av Teus Folin Lian och ett mål av Alexander Malm.

Haninge Anchors HC U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Noel Wixtröm, som gjorde tre mål, Robin Horn, Ludvig Laurin och Alexander Malm.

När lagen möttes på tisdagen vann Haninge Anchor med 5–4 efter förlängning .

Lördag 20 december 13.15 möts lagen igen, i Pinbackshallen.

Haninge Anchors HC U18–Wings Arlanda 11–0 (1–0, 4–0, 6–0)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (9.24) Ludvig Laurin (Malte Dahlgren Gräsvik).

Andra perioden: 2–0 (25.54) Teus Folin Lian (Ludvig Laurin), 3–0 (33.06) Ludvig Laurin (Miles Mahlberg), 4–0 (36.46) Ludvig Laurin (Robin Horn, Adrian Vasilevski), 5–0 (38.01) Alexander Malm (Lukas Terehhov, Adrian Vasilevski).

Tredje perioden: 6–0 (45.53) Noel Wixtröm (Adrian Vasilevski), 7–0 (46.19) Ludvig Laurin (Teus Folin Lian), 8–0 (47.38) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov, Alexander Malm), 9–0 (49.46) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov, Alexander Malm), 10–0 (50.46) Robin Horn (Algot Wikner, Adrian Vasilevski), 11–0 (51.00) Alexander Malm (Lukas Terehhov).

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Wings HC Arlanda, borta, 20 december 13.15

Wings Arlanda: Haninge Anchors HC, hemma, 20 december 13.15