Målfest för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF – 7–1 hemma mot Köping IF 2

Det blev en storseger för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF när laget mötte Köping IF 2 hemma i U18 division 1 västra C vår. Matchen slutade 7–1 (3–1, 1–0, 3–0).

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Köping IF 2 reducerade dock till 3–1 genom Neo Fredriksson efter 19.10.

Efter 9.12 i andra perioden nätade Noah Fromell återigen framspelad av Jonathan Karlsson och gjorde 4–1.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Jonathan Karlsson, Wilmer Axnér och Neo Jussila.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Wilmer Axnér gjorde tre mål och Noah Fromell stod för två mål och ett assist.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan Köping IF 2 har tre poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vunnit.

I nästa omgång har Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF Köping IF 1 borta i Köpings Ishall, söndag 22 februari 15.00. Köping IF 2 spelar borta mot Kumla Hockey J18 fredag 20 februari 19.30.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Köping IF 2 7–1 (3–1, 1–0, 3–0)

U18 division 1 västra C vår, Råsshallen

Första perioden: 1–0 (6.06) Wilmer Axnér (Hampus Karlsson, Neo Jussila), 2–0 (8.18) Noah Fromell (Hampus Karlsson), 3–0 (18.47) Wilmer Axnér, 3–1 (19.10) Neo Fredriksson (Sebastian Novy Waernulf).

Andra perioden: 4–1 (29.12) Noah Fromell (Jonathan Karlsson).

Tredje perioden: 5–1 (46.36) Jonathan Karlsson (Liam Vallin), 6–1 (47.10) Wilmer Axnér (Charlie Dafgård Larsson, Zid Nyfeldt), 7–1 (55.10) Neo Jussila (Noah Fromell).

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Köping IF:1, borta, 22 februari 15.00

Köping IF 2: Kumla Hockey, borta, 20 februari 19.30