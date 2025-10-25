Målfest för Gävle borta mot Västerås Pickels HC

Gävle vann med 13–4 mot Västerås Pickels HC

Wilmer Sahanen matchvinnare för Gävle

Tredje raka förlusten för Västerås Pickels HC

Det blev en riktig storseger för Gävle mot Västerås Pickels HC borta i U20 division 1 västra A herr. Matchen slutade 4–13 (0–4, 2–3, 2–6).

Lindlöven nästa för Gävle

Gävle var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Gävle övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.45 genom Theodor Bognesand och gick upp till 2–9 innan Västerås Pickels HC kom tillbaka och reducerade till 4–9.

Innan matchen var över hade Gävle gjort hela 4–13.

Gävles Wilmer Sahanen stod för fem poäng, varav två mål, Theodor Bognesand gjorde ett mål och tre assist, Arwid Thyr gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Oliver Carlsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Martin Ålenius gjorde ett mål och två assist.

Den 17 januari möts lagen återigen, då i Nynäshallen.

Lördag 1 november spelar Västerås Pickels HC borta mot Falu J20 12.45 och Gävle mot Lindlöven hemma 12.00 i Nynäshallen.

Västerås Pickels HC–Gävle 4–13 (0–4, 2–3, 2–6)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 0–1 (7.23) Gustav Winberg (Martin Ålenius, Noel Berglin), 0–2 (11.08) Kim Westlin (Wilmer Sahanen, Oliver Carlsson), 0–3 (14.52) Martin Ålenius, 0–4 (16.21) Arwid Thyr (Theodor Bognesand, Hebbe Englund).

Andra perioden: 1–4 (22.12) Victor Korkala Björkeland (Viggo Pennerborn), 2–4 (26.33) Wille Gäfvert (Oskar Nurmi, Max Björnström), 2–5 (30.15) Wilmer Sahanen (Theodor Bognesand, Oliver Carlsson), 2–6 (33.04) Calle Zetterholm (Martin Ålenius), 2–7 (38.44) Linus Danielsson (Wilmer Sahanen).

Tredje perioden: 2–8 (40.45) Theodor Bognesand (Arwid Thyr, Hebbe Englund), 2–9 (44.46) Calle Zetterholm (Theodor Bognesand, Wilmer Sahanen), 3–9 (45.49) Max Bjelm (Victor Korkala Björkeland), 4–9 (50.32) Erik Sundh (Albin Sjöberg, Oskar Nurmi), 4–10 (50.48) Oliver Carlsson (Linus Danielsson, Kim Westlin), 4–11 (56.25) Olle Persson, 4–12 (57.08) Filip Timonen (Arwid Thyr), 4–13 (59.05) Wilmer Sahanen.

Nästa match:

Västerås Pickels HC: Falu IF, borta, 1 november

Gävle: Lindlövens IF, hemma, 1 november