Målfest för Boo hemma mot Enköping

Seger för Boo med 8–1 mot Enköping

Arsenijs Zaicevs tremålsskytt för Boo

Andra raka segern för Boo

Det blev en riktig storseger för Boo mot Enköping hemma i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 8–1 (4–0, 2–0, 2–1). Senast lagen möttes vann Enköping med 5–2.

Boo stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 5.40 i andra perioden slog Fabian Spjuth till på nytt på pass av Kevin Liljeblad Olsson och gjorde 5–0.

Arsenijs Zaicevs gjorde dessutom 6–0 efter 7.47 på straff.

8.34 in i tredje perioden satte Neo Aronsson pucken framspelad av Daniel Lindeberg och Fabian Kåkemyhr och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Enköping.

9.23 in i perioden slog Max Stavin till på pass av Edvin Runnäs Boivie och Nils Albertsson och ökade ledningen.

Efter 16.01 slog Arsenijs Zaicevs till återigen framspelad av Vincent Andersson och Nils Albertsson och ökade ledningen för Boo. 8–1-målet blev matchens sista.

Boos Arsenijs Zaicevs gjorde tre mål och Nils Albertsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Boo nu ligger på femte plats i tabellen. Enköping är på tredje plats.

I nästa match, söndag 23 november möter Boo Järna borta i Järna Ishall 17.30 medan Enköping spelar hemma mot Viggbyholm 16.40.

Boo–Enköping 8–1 (4–0, 2–0, 2–1)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.49) Alexander Myrentorp (Axel Andersson, Bob Majlard), 2–0 (9.57) Arsenijs Zaicevs, 3–0 (18.28) Nils Albertsson (Hjalmar Holmström, Alexander Myrentorp), 4–0 (19.46) Fabian Spjuth (Edvin Runnäs Boivie, Axel Andersson).

Andra perioden: 5–0 (25.40) Fabian Spjuth (Kevin Liljeblad Olsson), 6–0 (27.47) Arsenijs Zaicevs.

Tredje perioden: 6–1 (48.34) Neo Aronsson (Daniel Lindeberg, Fabian Kåkemyhr), 7–1 (49.23) Max Stavin (Edvin Runnäs Boivie, Nils Albertsson), 8–1 (56.01) Arsenijs Zaicevs (Vincent Andersson, Nils Albertsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 3-0-2

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Boo: Järna SK, borta, 23 november

Enköping: Viggbyholms IK, hemma, 23 november