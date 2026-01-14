Målfest för Ånge borta mot Njurunda

Ånge-seger med 6–0 mot Njurunda

Jesper Häreby avgjorde för Ånge

Andra raka segern för Ånge

Det blev en riktig storseger för Ånge mot Njurunda borta i U20 region norr fortsättning herr. Matchen slutade 0–6 (0–2, 0–2, 0–2). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Njurunda vann med 3–5.

Kiruna nästa för Ånge

Jesper Häreby gav gästerna Ånge ledningen efter 8.06 efter pass från Tobias Polakovic och Ricards Skragis. 0–2 kom efter 17.23 genom Kristers Korbans på pass av Leonard Lukacik.

Efter 2.10 i andra perioden nätade Charlie Owén-Hooker framspelad av Emil Wirzén och gjorde 0–3. Rolands Ramutis gjorde dessutom 0–4 efter 8.01 på pass av Kristers Korbans och Ricards Skragis.

13.45 in i tredje perioden fick Tobias Polakovic utdelning och ökade ledningen. Jaroslavs Cirkins gjorde också 0–6 efter 15.09.

I tabellen innebär det här att Ånge nu ligger på fjärde plats i tabellen. Njurunda är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Njurunda och Ånge den här säsongen. Njurunda SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Ånge IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 17 januari möter Njurunda Brooklyn hemma i Modin & Zetterberg Hallen 16.30 medan Ånge spelar hemma mot Kiruna 18.30.

Njurunda–Ånge 0–6 (0–2, 0–2, 0–2)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (8.06) Jesper Häreby (Tobias Polakovic, Ricards Skragis), 0–2 (17.23) Kristers Korbans (Leonard Lukacik).

Andra perioden: 0–3 (22.10) Charlie Owén-Hooker (Emil Wirzén), 0–4 (28.01) Rolands Ramutis (Kristers Korbans, Ricards Skragis).

Tredje perioden: 0–5 (53.45) Tobias Polakovic, 0–6 (55.09) Jaroslavs Cirkins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 1-0-4

Ånge: 3-1-1

Nästa match:

Njurunda: Brooklyn Tigers HF, hemma, 17 januari 16.30

Ånge: Kiruna IF, hemma, 17 januari 18.30