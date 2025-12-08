Målfest för Anaheim Ducks hemma mot Chicago

Anaheim Ducks-seger med 7–1 mot Chicago

Det blev en riktig storseger för Anaheim Ducks mot Chicago hemma i NHL. Matchen slutade 7–1 (1–0, 4–0, 2–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Chicago vann med 5–3.

Jacob Trouba gav Anaheim Ducks ledningen efter 10.16.

Även i andra perioden var Anaheim Ducks starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Mason McTavish, Beckett Sennecke, Alex Killorn och Leo Carlsson.

Anaheim Ducks ökade ledningen till 6–0, på nytt genom Leo Carlsson efter 0.16 i tredje perioden.

Chicago reducerade dock till 6–1 genom Tyler Bertuzzi tidigt i perioden av perioden.

Anaheim Ducks kunde dock avgöra till 7–1 med 1.52 kvar av matchen genom Frank Vatrano.

Anaheim Ducks stannar därmed i serieledning i Pacific division och Chicago på femte plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Chicago Blackhawks vunnit.

I nästa omgång har Anaheim Ducks Pittsburgh borta i PPG Paints Arena, onsdag 10 december 01.00. Chicago spelar hemma mot NY Rangers torsdag 11 december 01.30.

Anaheim Ducks–Chicago 7–1 (1–0, 4–0, 2–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (10.16) Jacob Trouba.

Andra perioden: 2–0 (26.42) Mason McTavish (Beckett Sennecke, Cutter Gauthier), 3–0 (29.26) Beckett Sennecke, 4–0 (36.09) Alex Killorn, 5–0 (37.23) Leo Carlsson (Chris Kreider, Troy Terry).

Tredje perioden: 6–0 (40.16) Leo Carlsson (Chris Kreider, Jackson Lacombe), 6–1 (41.40) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, Artjom Levsjunov), 7–1 (58.08) Frank Vatrano (Olen Zellweger, Ryan Strome).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Chicago: 2-1-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Pittsburgh Penguins, borta, 10 december

Chicago: New York Rangers, hemma, 11 december