Mälarö Hockey U18 vann på bortaplan mot IFK Österåker Hockey

Mälarö Hockey U18 vann med 4–1 mot IFK Österåker Hockey

Alexander Täktén matchvinnare för Mälarö Hockey U18

Tredje raka förlusten för IFK Österåker Hockey

Mälarö Hockey U18 besegrade IFK Österåker Hockey på bortaplan i onsdagens möte i U18 Div 1 östra A herr. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade matchen.

Norrtälje IK U18 nästa för Mälarö Hockey U18

Léon Perea gjorde 1–0 till gästande Mälarö Hockey U18 efter 17 minuter framspelad av Ossian Brunell. Efter 14.35 i andra perioden nätade Alexander Täktén framspelad av Ossian Brunell och gjorde 0–2. Mälarö Hockey U18 ökade ledningen till 0–3 genom Max Nilsson efter 6.43 i tredje perioden.

IFK Österåker Hockey reducerade dock till 1–3 genom Isac Zetterlund efter 14.51 av perioden.

Mälarö Hockey U18 kunde dock avgöra till 1–4 med en sekund kvar av matchen genom Alexander Gredin.

IFK Österåker Hockey står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Mälarö Hockey U18 har fem poäng efter fyra matcher.

Lagen möts på nytt i Allhallen den 7 december.

I nästa omgång har IFK Österåker Hockey Norrtälje IK U18 borta i Norrtälje Sportcentrum, lördag 25 oktober 16.30. Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot Norrtälje IK U18 torsdag 6 november 19.30.

IFK Österåker Hockey–Mälarö Hockey U18 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 Div 1 östra A herr, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (17.04) Léon Perea (Ossian Brunell).

Andra perioden: 0–2 (34.35) Alexander Täktén (Ossian Brunell).

Tredje perioden: 0–3 (46.43) Max Nilsson, 1–3 (54.51) Isac Zetterlund (Oskar Edlund), 1–4 (59.59) Alexander Gredin.

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Norrtälje IK, borta, 25 oktober

Mälarö Hockey U18: Norrtälje IK, hemma, 6 november