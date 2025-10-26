Lycksele SK U18 besegrade Haparanda efter Albin Dahlbergs dubbel

Seger för Lycksele SK U18 med 5–3 mot Haparanda

Albin Dahlberg tvåmålsskytt för Lycksele SK U18

Tre raka mål för Lycksele SK U18

Det blev Lycksele SK U18 som gick segrande ur mötet med Haparanda i U18 division 1 norra A herr på bortaplan, med 5–3 (4–1, 0–1, 1–1).

Lycksele SK U18:s Albin Dahlberg tvåmålsskytt

Lycksele SK U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 9.50 i andra perioden nätade Väinö Alakokkare på pass av Oskar Keisu och reducerade åt Haparanda. Med 43 sekunder kvar i perioden i tredje perioden ökade Lycksele SK U18 på till 2–5 genom Eliaz Stenvall Holmlund.

Akseli Keskimaunu reducerade dock för Haparanda med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Lycksele SK U18:s Eliaz Stenvall Holmlund stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast vann HaparandaTornio UHC med 5–1.

Onsdag 29 oktober 19.30 spelar Haparanda borta mot Sunderby SK U18. Lycksele SK U18 möter Brooklyn Tigers UHF U18 hemma i Swoosh Arena lördag 8 november 15.00.

Haparanda–Lycksele SK U18 3–5 (1–4, 1–0, 1–1)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 0–1 (0.37) Felix Wennerlund (Eliaz Stenvall Holmlund), 1–1 (3.53) Eetu Huttunen (Jan Niemelä), 1–2 (6.25) Bror Söder Jonsson (Emil Stenman, Wilmer Wännberg), 1–3 (10.03) Albin Dahlberg (Felix Wennerlund), 1–4 (16.58) Albin Dahlberg (Fabian Vernersson, Eliaz Stenvall Holmlund).

Andra perioden: 2–4 (29.50) Väinö Alakokkare (Oskar Keisu).

Tredje perioden: 2–5 (59.17) Eliaz Stenvall Holmlund, 3–5 (59.59) Akseli Keskimaunu.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 3-1-1

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Haparanda: Sunderby SK div 1, borta, 29 oktober

Lycksele SK U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 8 november