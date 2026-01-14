Lunds starka svit mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 fortsätter

Lund segrade – 5–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lunds femte seger på de senaste sex matcherna

Malte Bister tvåmålsskytt för Lund

Lund fortsätter att ha det lätt mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 Div 1 D syd vår herr. På onsdagen vann Lund på nytt – den här gången med 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) borta i Höörs ishall. Det var Lunds fjärde raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Segern var Lunds femte på de senaste sex matcherna.

Malte Bister gjorde två mål för Lund

Emil Johansson gav Frosta Hockey/Åstorp IK U20 ledningen efter 15 minuters spel. 1–1 kom efter 15.19 när August Malmborg slog till efter pass från Malte Bister och Alvin Grant.

Lund gjorde också 1–2 efter 12.25 i andra perioden när Malte Bister fick träff på pass av Alvin Grant.

Även i tredje perioden var det Lund som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Malte Bister, Anton Björklund och Alvin Grant.

Alvin Grant gjorde ett mål för Lund och spelade dessutom fram till två mål och Malte Bister stod för tre poäng, varav två mål.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 stannar därmed på sjätte och sista plats och Lund på andra plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 och Lund den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Lund Giants HC vunnit.

I nästa match, lördag 17 januari möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 Kristianstad borta i Kristianstads Ishall 16.00 medan Lund spelar hemma mot Trelleborg 13.40.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Lund 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U20 Div 1 D syd vår herr, Höörs ishall

Första perioden: 1–0 (15.00) Emil Johansson, 1–1 (15.19) August Malmborg (Malte Bister, Alvin Grant).

Andra perioden: 1–2 (32.25) Malte Bister (Alvin Grant).

Tredje perioden: 1–3 (43.25) Malte Bister (Anton Björklund), 1–4 (45.30) Anton Björklund (Melvin Ahlberg, August Malmborg), 1–5 (58.44) Alvin Grant (Anton Possung).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Lund: 4-0-1

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Kristianstads IK, borta, 17 januari 16.00

Lund: Trelleborgs IF, hemma, 17 januari 13.40