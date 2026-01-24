Lund vann toppmötet borta mot Lejonet

Seger för Lund med 8–1 mot Lejonet

Lunds femte seger på de senaste sex matcherna

Lunds Wilgot Alenius tvåmålsskytt

Två topplag möttes i U20 Div 1 D syd vår herr under lördagen när Lejonet tog emot andraplacerade Lund. Lund vann matchen med 8–1 (2–0, 3–0, 3–1).

Segern var Lunds femte på de senaste sex matcherna.

Leo Fyrhag blev matchvinnare

August Malmborg gjorde 1–0 till Lund efter bara 15 sekunder framspelad av Wilgot Alenius och Sean Banegas. Laget ökade också ledningen till 0–2 genom Leo Fyrhag efter pass från Alvin Grant och Erik Mårtensson efter 17.33.

Lund startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–5 genom två mål av Wilgot Alenius och ett mål av Alvin Grant tidigt i perioden.

Lund tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.22 genom Anton Olsson och gick upp till 0–7 innan Lejonet svarade.

Segern skrevs till slut till 1–8 för Lund.

Lunds Alvin Grant stod för fyra poäng, varav ett mål, Wilgot Alenius gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Filip Thored hade tre assists och Sean Banegas hade tre assists.

Resultatet innebär att Lejonet ligger kvar på tredje plats och Lund på andra plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Lejonet och Lund den här säsongen. IF Lejonet vann de två första mötena. Lund Giants HC vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Lejonet Kristianstad hemma i Landskrona Ishall, lördag 31 januari 14.00. Lund spelar borta mot Tyringe tisdag 27 januari 19.30.

Lejonet–Lund 1–8 (0–2, 0–3, 1–3)

U20 Div 1 D syd vår herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (0.15) August Malmborg (Wilgot Alenius, Sean Banegas), 0–2 (17.33) Leo Fyrhag (Alvin Grant, Erik Mårtensson).

Andra perioden: 0–3 (26.56) Wilgot Alenius (August Malmborg, Alexander Rundberg), 0–4 (29.46) Alvin Grant (Filip Thored, Sean Banegas), 0–5 (30.23) Wilgot Alenius (Filip Thored, Alexander Rundberg).

Tredje perioden: 0–6 (48.22) Anton Olsson (Alvin Grant, Wilgot Alenius), 0–7 (49.15) Malte Bister (Sean Banegas, Filip Thored), 1–7 (52.49) Simon Lindahl (Mio Håkansson, Filip Andersson), 1–8 (54.20) Linus Sundgren (Alvin Grant, Leo Fyrhag).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-0-2

Lund: 4-0-1

Nästa match:

Lejonet: Kristianstads IK, hemma, 31 januari 14.00

Lund: Tyringe SoSS, borta, 27 januari 19.30