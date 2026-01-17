Lund segrade i toppmötet – Alvin Grant hjälte

Lund-seger med 6–5 mot Trelleborg

Lunds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Avgörande målet kom efter 59.27.

Lund tog emot Trelleborg i lördagens toppmöte i U20 Div 1 D syd vår herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Lund, som besegrade Trelleborg med 6–5 (0–0, 3–3, 3–2).

Alvin Grant stod för Lunds avgörande mål med bara 33 sekunder kvar av slutperioden.

Lund vann därmed för femte matchen i rad mot just Trelleborg.

Därmed har Lund vunnit fyra matcher i rad i U20 Div 1 D syd vår herr.

Alvin Grant matchvinnare för Lund

Den första perioden slutade 0–0.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Lund gjorde 4–3 genom Filip Belding efter 4.58 i tredje perioden.

Trelleborg kvitterade till 4–4 genom Albin Rosén efter 9.16 av perioden.

Efter 12.26 gjorde Lund 5–4 genom Victor Andersson som gjorde sitt andra mål.

Trelleborg gjorde 5–5 genom Milton Schönström med 3.28 kvar att spela av perioden.

Lund kunde dock avgöra till 6–5 med 33 sekunder kvar av matchen genom Alvin Grant.

Victor Andersson gjorde två mål för Lund och två målgivande passningar och Linus Sundgren stod för ett mål och två assists. Henry Tiljander hade tre assists för Trelleborg.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Lund Giants HC vunnit.

Tisdag 20 januari 19.20 spelar Lund hemma mot Kristianstad. Trelleborg möter Kristianstad borta i Kristianstads Ishall lördag 24 januari 16.00.

Lund–Trelleborg 6–5 (0–0, 3–3, 3–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Lunds Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.48) Sean Banegas (Victor Andersson, Edwin Boij Nilsson), 1–1 (26.48) Axel Olausson Ljungmark (Henry Tiljander, Emil Sandgren), 1–2 (29.23) Emil Sandgren (Henry Tiljander), 2–2 (30.58) Victor Andersson (Edwin Boij Nilsson, Markus Ellberg Nilsson), 2–3 (35.20) Julius Jakobsson (Max Mogvall, Anton Svensson), 3–3 (38.56) Linus Sundgren (Victor Andersson, Sean Banegas).

Tredje perioden: 4–3 (44.58) Filip Belding (Jacob Asserborn), 4–4 (49.16) Albin Rosén (Erik Holmgren, Milton Schönström), 5–4 (52.26) Victor Andersson (Linus Sundgren), 5–5 (56.32) Milton Schönström (Henry Tiljander, Axel Olausson Ljungmark), 6–5 (59.27) Alvin Grant (Malte Bister, Linus Sundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 4-0-1

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Lund: Kristianstads IK, hemma, 20 januari 19.20

Trelleborg: Kristianstads IK, borta, 24 januari 16.00