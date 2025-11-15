Lund bröt KRIF Hockey J20:s fina segersvit

Seger för Lund med 5–4 efter straffar

Lunds Wilgot Alenius tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Lund

Efter sju raka segrar i U20 division 1 E syd herr så tog KRIF Hockey J20:s vinstsvit slut borta mot Lund. Matchen på lördagen i Lunds Ishall slutade 5–4 (0–2, 0–1, 4–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

När Lund och KRIF Hockey J20 senast gjorde upp var KRIF Hockey J20 klart bättre och vann med hela 9–2. Nu kom alltså revanschen för Lund.

Wilgot Alenius med två mål för Lund

KRIF Hockey J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 13.15 i andra perioden slog Emil Petersen till framspelad av Alfred Hagström och Måns Lindgren och gjorde 0–3. Lund reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Malte Bister och Malte Linton i tredje perioden.

KRIF Hockey J20 gjorde 2–4 genom Melker Petersson efter 15.09 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Lund reducerade och kvitterade till 4–4 genom Anton Björklund och Wilgot Alenius med knappt två minuter kvar att spela. Lunds Wilgot Alenius blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Lunds andra uddamålsseger den här säsongen.

I nästa match, tisdag 18 november möter Lund Kristianstad borta i Kristianstads Ishall 19.30 medan KRIF Hockey J20 spelar borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 19.00.

Lund–KRIF Hockey J20 5–4 (0–2, 0–1, 4–1, 0–0, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Första perioden: 0–1 (5.44) Olle Johansson, 0–2 (12.07) Kim Strandberg (Anton Ottinger).

Andra perioden: 0–3 (33.15) Emil Petersen (Alfred Hagström, Måns Lindgren).

Tredje perioden: 1–3 (45.38) Malte Bister, 2–3 (51.39) Malte Linton (Malte Bister), 2–4 (55.09) Melker Petersson, 3–4 (55.31) Anton Björklund (Alvin Grant, Sean Banegas), 4–4 (58.19) Wilgot Alenius (Anton Björklund, Alvin Grant).

Straffar: 5–4 (65.00) Wilgot Alenius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 3-1-1

KRIF Hockey J20: 4-1-0

Nästa match:

Lund: Kristianstads IK, borta, 18 november

KRIF Hockey J20: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 18 november