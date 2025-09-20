Lund avgjorde i förlängningen mot Tyringe

Lund vann med 5–4 efter förlängning

Lunds Linus Sundgren tvåmålsskytt

Malte Linton matchvinnare för Lund

Det blev en riktigt tajt match när Lund tog emot Tyringe i U20 division 1 E syd herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast, och segerresultatet blev därmed 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 1–0). Malte Linton blev matchhjälte för Lund med sitt mål i förlängningen.

Lund tog ledningen i början av första perioden genom Linus Sundgren.

Tyringe kvitterade till 1–1 genom Erik Fridvall efter 7.23.

Lund tog ledningen på nytt genom Linus Sundgren, som gjorde sitt andra mål, efter 8.12 i matchen.

Tyringe gjorde 2–2 genom Jonatan Antonsson med 4.60 kvar att spela. Efter 18.43 i andra perioden gjorde Tyringe 2–3 genom Jonatan Antonsson, som gjorde sitt andra mål.

Lund kvitterade till 3–3 genom Alvin Grant efter 19.37 av perioden. Lund gjorde 4–3 genom Leo Fyrhag efter 6.40 i tredje perioden.

Tyringe gjorde 4–4 genom Albin Kleborg efter 8.01 av perioden. Stor matchhjälte för Lund blev Malte Linton som 4.24 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Tyringes Jonatan Antonsson stod för tre poäng, varav två mål. Malte Linton gjorde ett mål och totalt tre poäng för Lund, Linus Sundgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Leo Fyrhag gjorde ett mål och totalt tre poäng.

När lagen senast möttes blev det seger för Lund med 5–3.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Tyrs Hov Sportcentra.

Tisdag 23 september spelar Lund borta mot Lejonet 19.15 och Tyringe mot KRIF Hockey J20 hemma 19.00 i Tyrs Hov Sportcentra.

Lund–Tyringe 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Första perioden: 1–0 (1.16) Linus Sundgren (Leo Fyrhag, Malte Linton), 1–1 (7.23) Erik Fridvall (Albin Kleborg), 2–1 (8.12) Linus Sundgren (Malte Linton, Leo Fyrhag), 2–2 (16.00) Jonatan Antonsson (Sam Jakobsson).

Andra perioden: 2–3 (38.43) Jonatan Antonsson (Hugo Kroon), 3–3 (39.37) Alvin Grant (Linus Sundgren).

Tredje perioden: 4–3 (46.40) Leo Fyrhag (Erik Mårtensson, Alvin Grant), 4–4 (48.01) Albin Kleborg (Jonatan Antonsson).

Förlängning: 5–4 (64.24) Malte Linton (Wilgot Alenius).

Nästa match:

Lund: IF Lejonet, borta, 23 september

Tyringe: KRIF Hockey, hemma, 23 september