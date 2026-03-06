Luleå vann serien mot Djurgården

Luleå vann med 5–0 mot Djurgården

Johanna Fällman gjorde två mål för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

Segern på hemmaplan med 5–0 (1–0, 2–0, 2–0) gör att Luleå har vunnit matchserien mot Djurgården i SM-kvartsfinalen dam. Luleå vann totalt med 3-0 i matcher.

Luleå vann därmed för nionde matchen i rad mot just Djurgården.

Johanna Fällman med två mål för Luleå

Luleå tog ledningen efter 18.54 genom Johanna Fällman efter förarbete från Nadia Mattivi och Akane Shiga.

Efter 11.40 i andra perioden slog Emilie Kruse Johansen till på pass av Edith Larsson Örnkloo och gjorde 2–0. Petra Nieminen gjorde dessutom 3–0 efter 16.07 framspelad av Erica Rieder.

15.21 in i tredje perioden satte Jaycee Magwood pucken och ökade ledningen. Efter 18.39 gjorde Johanna Fällman också 5–0 med assist av Emilie Kruse Johansen.

Luleå–Djurgården 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (18.54) Johanna Fällman (Nadia Mattivi, Akane Shiga).

Andra perioden: 2–0 (31.40) Emilie Kruse Johansen (Edith Larsson Örnkloo), 3–0 (36.07) Petra Nieminen (Erica Rieder).

Tredje perioden: 4–0 (55.21) Jaycee Magwood, 5–0 (58.39) Johanna Fällman (Emilie Kruse Johansen).