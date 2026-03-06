Prenumerera

Luleå vann serien mot Djurgården

  • Luleå vann med 5–0 mot Djurgården

  • Johanna Fällman gjorde två mål för Luleå

  • Tredje raka segern för Luleå

Segern på hemmaplan med 5–0 (1–0, 2–0, 2–0) gör att Luleå har vunnit matchserien mot Djurgården i SM-kvartsfinalen dam. Luleå vann totalt med 3-0 i matcher.

Luleå vann därmed för nionde matchen i rad mot just Djurgården.

Johanna Fällman med två mål för Luleå

Luleå tog ledningen efter 18.54 genom Johanna Fällman efter förarbete från Nadia Mattivi och Akane Shiga.

Efter 11.40 i andra perioden slog Emilie Kruse Johansen till på pass av Edith Larsson Örnkloo och gjorde 2–0. Petra Nieminen gjorde dessutom 3–0 efter 16.07 framspelad av Erica Rieder.

15.21 in i tredje perioden satte Jaycee Magwood pucken och ökade ledningen. Efter 18.39 gjorde Johanna Fällman också 5–0 med assist av Emilie Kruse Johansen.

Luleå–Djurgården 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (18.54) Johanna Fällman (Nadia Mattivi, Akane Shiga).

Andra perioden: 2–0 (31.40) Emilie Kruse Johansen (Edith Larsson Örnkloo), 3–0 (36.07) Petra Nieminen (Erica Rieder).

Tredje perioden: 4–0 (55.21) Jaycee Magwood, 5–0 (58.39) Johanna Fällman (Emilie Kruse Johansen).

