Luleå vann på hemmaplan mot Frölunda

Luleå-seger med 7–3 mot Frölunda

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mathias Bromé avgjorde för Luleå

Luleå vann matchen på hemmaplan mot Frölunda i SHL på lördagen. 7–3 (1–1, 3–2, 3–0) slutade matchen.

Segern var Luleås fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Växjö nästa för Luleå

Anton Levtchi gjorde 1–0 till Luleå efter bara 1.19. Arttu Ruotsalainen kvitterade för Frölunda tidigt i första perioden.

I andra perioden var det Luleå som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var det Luleå som var vassast och gick från 4–3 till 7–3 genom mål av Mathias Bromé, Ben Tardif och Anton Levtchi.

Luleås Anton Levtchi stod för två mål och ett assist.

Nästa motstånd för Luleå är Växjö. Lagen möts torsdag 19 februari 19.00 i Vida Arena. Frölunda tar sig an Växjö hemma tisdag 10 februari 19.00.

Luleå–Frölunda 7–3 (1–1, 3–2, 3–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (1.19) Anton Levtchi, 1–1 (2.17) Arttu Ruotsalainen.

Andra perioden: 1–2 (22.18) Filip Cederqvist (Henrik Tömmernes, Arttu Ruotsalainen), 2–2 (22.40) Oskari Laaksonen (Otto Leskinen), 3–2 (23.25) Markus Nurmi (Anton Levtchi, Frederic Allard), 4–2 (24.06) Mathias Bromé, 4–3 (35.49) Ivar Stenberg (Noah Hasa, Samuel Johannesson).

Tredje perioden: 5–3 (45.21) Mathias Bromé (Eetu Koivistoinen, Linus Omark), 6–3 (50.05) Ben Tardif (Brendan Shinnimin), 7–3 (58.23) Anton Levtchi (Erik Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Frölunda: 1-0-4

Nästa match:

Luleå: Växjö Lakers HC, borta, 19 februari 19.00

Frölunda: Växjö Lakers HC, hemma, 10 februari 19.00