Luleå utklassade Sundsvall – vann med 8–1

Luleå vann med 8–1 mot Sundsvall

Luleås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oliver Tammilehto avgjorde för Luleå

Luleå övertygade när laget vann på bortaplan mot Sundsvall i U18 regional norr herr med hela 8–1 (2–0, 4–1, 2–0).

Det här innebär att Luleå nu har fyra segrar i följd i U18 regional norr herr.

Vännäs nästa för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Luleå tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 1.06 genom Veeti Virta och gick upp till 0–4 innan Sundsvall svarade.

Innan perioden var över hade Luleå ryckt åt sig ledningen med 6–1. Luleå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Philip Harmouche och Mille Björk.

Sundsvall har två vinster och tre förluster och 17–35 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

I nästa match möter Sundsvall Björklöven borta på tisdag 21 oktober 19.00. Luleå möter Vännäs söndag 19 oktober 14.00 hemma.

Sundsvall–Luleå 1–8 (0–2, 1–4, 0–2)

U18 regional norr herr, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (7.22) Melvin Wande (Albin Rönnqvist, Casper Kjölmoen), 0–2 (18.59) Oliver Tammilehto (Isak Bergenstråhle).

Andra perioden: 0–3 (21.06) Veeti Virta, 0–4 (26.04) Mille Björk (Vidar Fredriksson, Mille Huuva), 1–4 (27.26) Viktor Fagemo (Hampus Becker, Gustav Von Essen), 1–5 (27.39) Edvin Grimståhl (Veeti Virta), 1–6 (32.06) Philip Harmouche (Måns Pohjanen).

Tredje perioden: 1–7 (42.40) Mille Björk (Mille Huuva, Isak Ihs-Wozniak), 1–8 (52.32) Philip Harmouche (Vidar Fredriksson, Edvin Grimståhl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 2-1-2

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Sundsvall: IF Björklöven, borta, 21 oktober

Luleå: Vännäs HC, hemma, 19 oktober