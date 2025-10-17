Luleå utklassade Färjestad – seger med 10–2

Luleå segrade – 10–2 mot Färjestad

Luleås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Petra Nieminen gjorde tre mål för Luleå

Luleå spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i SDHL med hela 10–2 (3–1, 5–1, 2–0).

Segern var Luleås sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Luleås Petra Nieminen tremålsskytt

I första perioden var det Luleå som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 8–2.

Luleå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Petra Nieminen och Jenni Hiirikoski.

Petra Nieminen gjorde tre mål för Luleå och ett målgivande pass, Jenni Hiirikoski stod för ett mål och tre assists, Nadia Mattivi gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Linnea Johansson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Söndag 19 oktober 12.00 möter Luleå Linköping hemma i LF Arena medan Färjestad spelar borta mot Skellefteå AIK.

Luleå–Färjestad 10–2 (3–1, 5–1, 2–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (2.29) Emilie Kruse Johansen (Mimmi Gill), 2–0 (7.54) Mimmi Gill (Jenna Donohue, Charlotte Kettyle), 3–0 (10.25) Petra Nieminen (Jenni Hiirikoski, Akane Shiga), 3–1 (16.37) Emma Murén (Lauren Bellefontaine).

Andra perioden: 3–2 (23.14) Ella Albinsson (Kaitlin Chan, Alexie Guay), 4–2 (27.27) Linnea Johansson (Nadia Mattivi, Sarah Bujold), 5–2 (30.59) Nadia Mattivi (Linnea Johansson, Jenna Donohue), 6–2 (31.07) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Akane Shiga), 7–2 (35.47) Inez Nygren (Sarah Bujold), 8–2 (39.26) Petra Nieminen (Wilma Sjölund, Jenni Hiirikoski).

Tredje perioden: 9–2 (52.58) Petra Nieminen (Linnea Johansson, Jenni Hiirikoski), 10–2 (57.34) Jenni Hiirikoski (Nadia Mattivi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Färjestad: 1-1-3

Nästa match:

Luleå: Linköping HC, hemma, 19 oktober

Färjestad: Skellefteå AIK, borta, 19 oktober