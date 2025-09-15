Luleå kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Seger för Luleå med 5–4 efter förlängning

David Thomasson gjorde två mål för Luleå

Andra förlusten i följd för AIK

Matchen mellan hemmalaget Luleå och gästande AIK i U20 nationell norra var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Luleås Måns Josbrant. I förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (2–1, 1–1, 1–2, 1–0) genom David Thomasson efter 4. 9 och fullborda vändningen.

Det var första segern för Luleå, efter 3–5-förlust mot Djurgården i premiären.

David Thomasson tvåmålsskytt för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden genom Lukas Kral.

AIK gjorde 1–1 genom Max Eriksson med 2.35 kvar att spela.

Luleå tog ledningen på nytt genom David Thomasson efter 18.28 i matchen. Efter 4.56 i andra perioden gjorde Luleå 3–1 genom Tsimafej Tuzin.

AIK reducerade dock på nytt till 3–2 genom Elliot Sigrell efter 14.26 av perioden. Elliot Sigrell och Leyton Bergfors gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 3–4.

Luleå kvitterade till 4–4 genom Måns Josbrant med knappt två minuter kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Luleå blev David Thomasson som 4.09 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Luleås David Thomasson stod för två mål och två assists.

Luleå tar sig an Skellefteå AIK J20 i nästa match hemma lördag 20 september 12.00. AIK möter samma dag 15.30 Leksand hemma.

Luleå–AIK 5–4 (2–1, 1–1, 1–2, 1–0)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (11.06) Lukas Kral (David Thomasson), 1–1 (17.25) Max Eriksson (Mattias Nyberg, Petr Minar), 2–1 (18.28) David Thomasson (Oskars Nils Briedis).

Andra perioden: 3–1 (24.56) Tsimafej Tuzin (David Thomasson), 3–2 (34.26) Elliot Sigrell.

Tredje perioden: 3–3 (41.13) Leyton Bergfors (Tim Lindström, Douglas Lööv), 3–4 (55.29) Elliot Sigrell (Nikodemus Wernquist, Mattias Nyberg), 4–4 (58.32) Måns Josbrant (Neo Hirsch, David Lövgren).

Förlängning: 5–4 (64.09) David Thomasson.

Nästa match:

Luleå: Skellefteå, hemma, 20 september

AIK: Leksand, hemma, 20 september