Luleå har sju raka segrar – vann mot Linköping med 4–1

Seger för Luleå med 4–1 mot Linköping

Luleås nionde seger på de senaste tio matcherna

Wilma Sjölund tremålsskytt för Luleå

Luleå är i riktigt bra form just nu. På fredagen kom seger nummer sju i rad, efter 4–1 (2–1, 2–0, 0–0) borta mot Linköping. Det innebär också att Linköping har fem raka förluster i SDHL.

Jaycee Magwood gjorde matchvinnande målet

Luleå startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Wilma Sjölund och Jaycee Magwood innan Linköping svarade och gjorde 2–1 genom Vega Milfors.

Efter 11.28 i andra perioden nätade Wilma Sjölund på nytt framspelad av Akane Shiga och gjorde 1–3.

Wilma Sjölund gjorde dessutom 1–4 efter 17.18 på pass av Petra Nieminen och Akane Shiga.

Tredje perioden blev mållös och Luleå höll i sin 4–1-ledning och vann.

Wilma Sjölund gjorde tre mål för Luleå.

Det här betyder att Linköping är kvar på sjunde plats och Luleå stannar på tredje plats, i serien.

Söndag 30 november spelar Linköping hemma mot Skellefteå AIK 15.00 och Luleå mot Färjestad borta 12.00 i Löfbergs Arena.

Linköping–Luleå 1–4 (1–2, 0–2, 0–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (10.58) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Jenni Hiirikoski), 0–2 (11.45) Jaycee Magwood (Sarah Bujold), 1–2 (15.01) Vega Milfors (Ayaka Hitosato, Elsa Blårand).

Andra perioden: 1–3 (31.28) Wilma Sjölund (Akane Shiga), 1–4 (37.18) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Akane Shiga).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 0-1-4

Luleå: 5-0-0

Nästa match:

Linköping: Skellefteå AIK, hemma, 30 november

Luleå: Färjestad BK, borta, 30 november