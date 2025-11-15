Luleå bröt tunga sviten mot Björklöven

Luleå vann med 3–2 mot Björklöven

Tsimafej Tuzin matchvinnare för Luleå

Luleås tredje seger

Det blev fem raka förluster i U20 nationell norra för Luleå. Men på lördagen borta mot Björklöven kom trendbrottet. Matchen slutade 2–3 (1–1, 0–2, 1–0).

Modo Hockey U20 nästa för Luleå

Första perioden var jämn. Luleå inledde bäst och tog ledningen tidigt genom David Lövgren efter 3.35, men Björklöven kvitterade genom Bruno Osmanis efter 10.16. I andra perioden var det Luleå som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Oskars Nils Briedis och Tsimafej Tuzin. 15.06 in i tredje perioden nätade Björklövens Jacob Söderberg-Nelson på pass av Philip Hemmyr och Måns Ågren och reducerade. Men mer än så orkade Björklöven inte med.

Björklöven har två vinster och tre förluster och 12–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad. Det här var Björklövens fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Luleås fjärde uddamålsseger.

Björklöven ligger på tionde och sista plats i tabellen efter matchen medan Luleå ligger på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Luleå HF med 7–5.

I nästa match möter Björklöven Mora hemma på lördag 22 november 17.00. Luleå möter Modo Hockey U20 söndag 16 november 13.00 borta.

Björklöven–Luleå 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (3.35) David Lövgren (Måns Josbrant, Casper Kjölmoen), 1–1 (10.16) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr, Filip Nygren).

Andra perioden: 1–2 (26.38) Oskars Nils Briedis (David Lövgren, Casper Kjölmoen), 1–3 (37.28) Tsimafej Tuzin (Oskars Nils Briedis).

Tredje perioden: 2–3 (55.06) Jacob Söderberg-Nelson (Philip Hemmyr, Måns Ågren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Luleå: 1-2-2

Nästa match:

Björklöven: Mora, hemma, 22 november

Luleå: Modo Hockey, borta, 16 november