Luleå avgjorde i straffläggningen hemma mot Brynäs

Luleå-seger med 4–3 efter straffar

Luleås Pontus Andreasson tvåmålsskytt

Ben Tardif matchvinnare för Luleå

Luleå vann en riktigt jämn match mot Brynäs i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Luleå var starkare och vann med 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Ben Tardif för.

Det var hemmaseger nummer sex i rad för Luleå.

Johan Larsson gjorde 1–0 till gästerna Brynäs efter 9.27 efter förarbete av Johannes Kinnvall och Kieffer Bellows. 1–1 kom efter 18.21 när Mathias Bromé hittade rätt på pass av Jesper Sellgren och Linus Omark.

Efter 1.39 i andra perioden gjorde Luleå 2–1 genom Pontus Andreasson.

Lucas Pettersson och Tyler Vesel låg sen bakom vändningen till 2–3 för Brynäs.

Pontus Andreasson stod för målet när Luleå kvitterade till 3–3 med 1.05 kvar att spela på passning från Frederic Allard och Oskari Laaksonen.

I straffläggningen var det Luleå som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Ben Tardif för.

På torsdag 26 februari 19.00 spelar Luleå hemma mot Timrå IK och Brynäs hemma mot Rögle.

Luleå–Brynäs 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (9.27) Johan Larsson (Johannes Kinnvall, Kieffer Bellows), 1–1 (18.21) Mathias Bromé (Jesper Sellgren, Linus Omark).

Andra perioden: 2–1 (21.39) Pontus Andreasson (Filip Eriksson), 2–2 (23.14) Lucas Pettersson, 2–3 (32.27) Tyler Vesel (Axel Jonsson-Fjällby, Bobby Trivigno).

Tredje perioden: 3–3 (58.55) Pontus Andreasson (Frederic Allard, Oskari Laaksonen).

Straffar: 4–3 (63.27) Ben Tardif.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Brynäs: 3-2-0

Nästa match:

Luleå: Timrå IK, hemma, 26 februari 19.00

Brynäs: Rögle BK, hemma, 26 februari 19.00