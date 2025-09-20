Luleå avgjorde i förlängningen mot Skellefteå AIK J20

Luleå vann med 6–5 efter förlängning

Tsimafej Tuzin gjorde två mål för Luleå

David Thomasson matchvinnare för Luleå

Det blev en riktigt spännande match när Luleå mötte Skellefteå AIK J20 i U20 nationell norra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast, och segerresultatet blev därmed 6–5 (3–4, 1–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev David Thomasson som gjorde det avgörande målet.

Skellefteå AIK J20 var starkast i första perioden som laget vann med 4–3.

Efter 8.06 i andra perioden slog Lo Axelsson till, framspelad av Måns Josbrant och Patrik Rusznyak och kvitterade för Luleå. Skellefteå AIK J20 gjorde 4–5 genom Viktor Klingsell, som gjorde sitt andra mål, efter 7.00 i tredje perioden.

Luleå kvitterade till 5–5 genom David Lövgren efter 10.44 av perioden. Stor matchhjälte för Luleå blev David Thomasson som 4.47 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Skellefteå AIK J20:s Theo Landström hade tre assists och Viktor Klingsell stod för tre poäng, varav två mål. Tsimafej Tuzin gjorde två mål och totalt tre poäng för Luleå.

Det här var Luleås andra uddamålsseger den här säsongen.

När lagen senast möttes blev det seger för Skellefteå AIK J20 med 3–1.

Lördag 27 september möter Luleå Leksand borta 11.00 och Skellefteå AIK J20 möter Mora borta 12.00.

Luleå–Skellefteå AIK J20 6–5 (3–4, 1–0, 1–1, 1–0)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (0.56) Tsimafej Tuzin (Isak Linder, Neo Hirsch), 1–1 (1.26) Linus Debou Rudslätt (Theo Landström), 1–2 (8.39) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell), 2–2 (9.02) Joseph Harmouche (David Thomasson), 3–2 (12.24) Tsimafej Tuzin (Wille Höglund, Neo Hirsch), 3–3 (13.49) Viktor Klingsell (Zeb Lindgren, Theo Landström), 3–4 (19.02) Johan Stenberg (Felix Bergström).

Andra perioden: 4–4 (28.06) Lo Axelsson (Måns Josbrant, Patrik Rusznyak).

Tredje perioden: 4–5 (47.00) Viktor Klingsell (Theo Landström, Elliot Ölund), 5–5 (50.44) David Lövgren (Oscar Landström, Patrik Rusznyak).

Förlängning: 6–5 (64.47) David Thomasson (Tsimafej Tuzin).

Nästa match:

Luleå: Leksand, borta, 27 september

Skellefteå AIK J20: Mora, borta, 27 september