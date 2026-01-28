Lukas Sjöblom gjorde två mål när Karlskrona vann mot Halmstad

Karlskrona vann med 4–3 mot Halmstad

Lukas Sjöblom tvåmålsskytt för Karlskrona

Andra raka nederlaget för Halmstad

Det blev Karlskrona som vann matchen hemma mot Halmstad i hockeyettan södra på onsdagen. 4–3 (2–1, 2–2, 0–0) slutade matchen.

Lukas Sjöblom med två mål för Karlskrona

Karlskrona tog ledningen i början av första perioden genom Liam Engström.

Halmstad kvitterade till 1–1 genom Albin Blomberg efter 9.36.

Efter 19.52 i matchen gjorde Karlskrona 2–1 genom Joel Abrahamsson.

Karlskrona gjorde 3–1 genom Lukas Sjöblom efter 30 sekunder i andra perioden.

Halmstad reducerade dock på nytt till 3–2 genom Oscar Johnsson tidigt i perioden av perioden.

Karlskrona utökade ledningen igen genom Lukas Sjöblom som gjorde sitt andra mål efter 8.48.

Albin Blomberg reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Halmstad.

I tredje perioden höll Karlskrona i sin 4–3-ledning och vann.

Lukas Sjöblom gjorde två mål för Karlskrona och spelade dessutom fram till ett mål.

Karlskrona har tre segrar och två förluster och 22–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Halmstad har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Det här betyder att Karlskrona ligger på andra plats i tabellen och Halmstad är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Karlskrona med 3–1.

I nästa omgång har Karlskrona Tyringe borta i Tyrs Hov Sportcentra, fredag 30 januari 19.00. Halmstad spelar hemma mot Grums söndag 1 februari 16.00.

Karlskrona–Halmstad 4–3 (2–1, 2–2, 0–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (5.09) Liam Engström (Joel Abrahamsson, Lukas Sjöblom), 1–1 (9.36) Albin Blomberg (Viktor Bernhardtz, Tim Bothén), 2–1 (19.52) Joel Abrahamsson (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel).

Andra perioden: 3–1 (20.30) Lukas Sjöblom (Viktor Smeds, Elias Sjöström), 3–2 (21.10) Oscar Johnsson (William Berg, Alexander Artursson), 4–2 (28.48) Lukas Sjöblom (Lukas Fredin, Tanner Kaspick), 4–3 (32.36) Albin Blomberg (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-0-2

Halmstad: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Tyringe SoSS, borta, 30 januari 19.00

Halmstad: Grums IK Hockey, hemma, 1 februari 16.00