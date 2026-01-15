Ludvig Gustavsson i form när Hammarby IF U18 vann mot FOC Farsta IF

Hammarby IF U18 vann med 5–1 mot FOC Farsta IF

Ludvig Gustavsson med två mål för Hammarby IF U18

Alexander Nylander matchvinnare för Hammarby IF U18

Hemmalaget Hammarby IF U18 tog hem de tre poängen efter seger mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) slutade torsdagens match.

Hammarby IF U18 har startat med två raka segrar, efter 5–2 mot Älta IF i premiären.

Hammarby IF U18:s Ludvig Gustavsson tvåmålsskytt

Lucas Mcgregor gjorde 1–0 till Hammarby IF U18 efter bara 15 sekunder på pass av Pontus Elfström. 2–0 kom efter 14.02 när Alexander Nylander slog till efter förarbete från Svante Hallbom Dovemark och Sven-Lennon Urbano Hällgren.

Efter 15.15 i andra perioden slog Ludvig Gustavsson till framspelad av Noel Bertlin och Fabian Rosberger och gjorde 3–0.

Justin Lindqvist reducerade för FOC Farsta IF tidigt i tredje perioden efter förarbete av Alexander Ingerdal Sundstedt. Men mer än så orkade FOC Farsta IF inte med. 8.49 in i tredje perioden satte Anton Tonkel pucken på pass av Svante Hallbom Dovemark och ökade ledningen. Efter 10.05 nätade Ludvig Gustavsson på nytt framspelad av Oskar Benchea och ökade ledningen för Hammarby IF U18.

Lagen möts igen 13 februari i Farsta Ishall.

Nästa motstånd för Hammarby IF U18 är Tullinge U18. Lagen möts söndag 18 januari 20.10 i Ica Riksten Arena. FOC Farsta IF tar sig an Åker/Strängnäs HC hemma lördag 17 januari 16.30.

Hammarby IF U18–FOC Farsta IF 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (0.15) Lucas Mcgregor (Pontus Elfström), 2–0 (14.02) Alexander Nylander (Svante Hallbom Dovemark, Sven-Lennon Urbano Hällgren).

Andra perioden: 3–0 (35.15) Ludvig Gustavsson (Noel Bertlin, Fabian Rosberger).

Tredje perioden: 3–1 (40.23) Justin Lindqvist (Alexander Ingerdal Sundstedt), 4–1 (48.49) Anton Tonkel (Svante Hallbom Dovemark), 5–1 (50.05) Ludvig Gustavsson (Oskar Benchea).

Nästa match:

Hammarby IF U18: Tullinge TP HC, borta, 18 januari 20.10

FOC Farsta IF: Åker/Strängnäs HC, hemma, 17 januari 16.30